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Зінченко та Влада Седан розкрили сімейну таємницю

3 квітня 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко та Влада Седан розкрили сімейну таємницю
Український футболіст зумів здивувати свою кохану
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної України Олександр Зінченко поділився спогадом про один із найважливіших моментів особистого життя. Захисник "Арсеналу" розповів, як зробив пропозицію дружині Владі Седан.

Подробиці знакового для зіркової пари дня з'явилися на сторінці футболіста в Instagram.

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Олександр Зінченко зізнався, що його пропозиція руки та серця Владі Седан не стала гарним ритуалом, про який мріє багато дівчат. Одного дня молодий футболіст відчув, що настав час, і почав діяти.

Олександр Зінченко та Влада Седан

Конфуз Зінченко

Свою пропозицію Зінченко назвав "найгіршим". Це сталося у 2020 році, на той час збірна України грала вдома проти Португалії у рамках відбору на Євро-2020.

"Я просто подумав: "Я готовий зробити пропозицію, але не знаю, як саме". Я знав, що вона працюватиме на тій грі, братиме інтерв'ю після матчу, тому попросив її боса, щоб мене на нього покликали. Зробити саме під час інтерв'ю", — розповів Олександр Зінченко.

Постав у незвичайному вигляді

Захисник збірної України мав план щодо того, як зробити пропозицію коханій дівчині. Однак у результаті ситуація стала розвиватися не так, як він собі уявляв. Але головне, що Влада Седан відповіла згодою.

"Ми виграли гру 2:1, кільце було в моїй сумці, і я був готовий. Але до того, як зробити пропозицію своїй майбутній дружині, ти маєш спитати дозволу у її батьків, причому особисто. Я не хотів робити цього телефоном, тому не зробив пропозицію, як планував. Натомість я зробив це вночі, близько четвертої ранку, у неї вдома, у сімейних трусах, майже голий", — додав Олександр Зінченко.

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