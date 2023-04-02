Зінченко отримав найгіршу оцінку в Арсеналі

Але “Арсенал” впевнено переміг з рахунком 4:1

У суботу, 1 квітня, відбувся матч 29-го туру Англійської футбольної Прем’єр-ліги між "Арсеналом" та "Лідсом". Українець Олександр Зінченко вийшов в старті, допоміг "канонірам" перемогти, але отримав найгіршу оцінку серед основних гравців Лондона.

Як "незадовільно" гру Зінченка оцінили експерти сайту Whoscored

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Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців та провів на полі 85 хвилин, після чого його замінили на Кіра Тірні. Результативними діями Олександр не відзначився.

Back to it after the break 💫 pic.twitter.com/jTLqFLmrso — Gabriel Martinelli (@gabimartinelli) April 1, 2023

Після закінчення поєдинку статистичний портал WhoScored виставив оцінки гравцям. Зінченко отримав оцінку 6.8 балів, що є найгіршим показником серед гравців стартового складу "Арсеналу". За матч Олександр 1 раз відібрав м'яч, віддав 78 точних пасів (81,3%), 1 раз сфолив, 1 раз заблокував удар та 116 разів торкнувся м'яча.

Найкращим гравцем зустрічі став Габріел Мартінеллі, який отримав 8.6 балів. Також можна відзначити Габріеля Жезуса, який забив за "Арсенал" вперше з жовтня минулого року.

💬 "The most important thing is always the three points. It doesn’t matter how [we do it], but three points are always the most important thing."



Gabby reflects on today's 4-1 victory over Leeds United 👇 — Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023

Бразилець оформив дубль у матчі з "Лідсом". Таким чином, ці голи стали його п'ятими за клуб цього сезону в усіх можливих турнірах. Нещодавно форвард лише відновився після травми.

Тренер команди Мікель Артета залишився задоволений результатом.

"Я дуже задоволений. Різні речі відбувалися в команді останніми днями, але ми здорово на них відреагували. Це був непростий матч проти непростого суперника, але загалом ми заслужили на перемогу. Лідс грав організовано, охоче, а ми кілька разів втрачали м'яч у небезпечних зонах. Ми по-справжньому стабільні протягом сезону. Головне – завтрашній день, ми маємо завтра працювати краще, ніж сьогодні", — наводить слова Артети ВВС.

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