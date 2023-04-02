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Зінченко став антигероєм матчу проти "Лідсу": в українця найнижчий бал

2 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко отримав найгіршу оцінку в Арсеналі
Але “Арсенал” впевнено переміг з рахунком 4:1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу, 1 квітня, відбувся матч 29-го туру Англійської футбольної Прем’єр-ліги між "Арсеналом" та "Лідсом". Українець Олександр Зінченко вийшов в старті, допоміг "канонірам" перемогти, але отримав найгіршу оцінку серед основних гравців Лондона.

Як "незадовільно" гру Зінченка оцінили експерти сайту Whoscored

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Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців та провів на полі 85 хвилин, після чого його замінили на Кіра Тірні. Результативними діями Олександр не відзначився.

Після закінчення поєдинку статистичний портал WhoScored виставив оцінки гравцям. Зінченко отримав оцінку 6.8 балів, що є найгіршим показником серед гравців стартового складу "Арсеналу". За матч Олександр 1 раз відібрав м'яч, віддав 78 точних пасів (81,3%), 1 раз сфолив, 1 раз заблокував удар та 116 разів торкнувся м'яча.

Найкращим гравцем зустрічі став Габріел Мартінеллі, який отримав 8.6 балів. Також можна відзначити Габріеля Жезуса, який забив за "Арсенал" вперше з жовтня минулого року.

Бразилець оформив дубль у матчі з "Лідсом". Таким чином, ці голи стали його п'ятими за клуб цього сезону в усіх можливих турнірах. Нещодавно форвард лише відновився після травми.

Тренер команди Мікель Артета залишився задоволений результатом.

"Я дуже задоволений. Різні речі відбувалися в команді останніми днями, але ми здорово на них відреагували. Це був непростий матч проти непростого суперника, але загалом ми заслужили на перемогу. Лідс грав організовано, охоче, а ми кілька разів втрачали м'яч у небезпечних зонах. Ми по-справжньому стабільні протягом сезону. Головне – завтрашній день, ми маємо завтра працювати краще, ніж сьогодні", — наводить слова Артети ВВС.

Українська Прем’єр-ліга поступово повертається до звичного розкладу після паузи пов’язаної з матчами збірних. В перший день 19-го туру УПЛ "Олександрія" Руслана Ротаня впевнено перемогла "Ворсклу", "Кривбас" на виїзді взяв 3 очки проти "Вереса", "Інгулець" здобув вольову перемогу над "Минаєм", а "Металіст" та "Колос" розійшлися миром.

Біда не приходить одна – слідом за тяжкою формою коронавірусу у Віталія Миколенка, його клуб можуть позбавити важливих очок й команда опиниться в зоні вильоту. 

Український боксер Олександр Усик має намір провести бій у найближчі шість тижнів. Вже відомо, хто стане новим суперником чемпіона.

 

 

 

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