УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера лютого-березня
Українська футбольна Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на визнання найкращим гравцем та тренером за підсумками матчів у лютому-березні.
Про це повідомили на сайті УПЛ.
Деталі
У голосуванні за топ-футболіста візьмуть участь:
- Георгій Судаков ("Шахтар");
- Едуардо Герреро ("Зоря");
- Таулян Сефері ("Ворскла");
- Зігі Бадібанга ("Чорноморець").
У голосуванні за топ-наставника візьмуть участь:
- Патрік ван Леувен ("Зоря");
- Сергій Ковалець ("Інгулець");
- Роман Григорчук ("Чорноморець");
- Ігор Йовічевіч ("Шахтар").
Голосування доступне на офіційному сайті УПЛ.
Нагадаємо, український футбол стабільно постачає кадри до провідних чемпіонатів Європи. Найчастіше гравці з УПП переходять до команд англійської Прем'єр-ліги. Саме такий трансфер є рекордним в історії українського спорту.
Також ми писали, що за останній місяць змінилася ціна на футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На вершині списку найдорожчих гравців відбулося рокірування.
Додамо, колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе перейшов до одного з російських клубів. Бразилець підписав контракт із московським "Торпедо".