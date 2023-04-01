УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера лютого-березня

Георгій Судаков

Українська футбольна Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на визнання найкращим гравцем та тренером за підсумками матчів у лютому-березні.

Про це повідомили на сайті УПЛ.

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Деталі

У голосуванні за топ-футболіста візьмуть участь:

Георгій Судаков ("Шахтар");

Едуардо Герреро ("Зоря");

Таулян Сефері ("Ворскла");

Зігі Бадібанга ("Чорноморець").

У голосуванні за топ-наставника візьмуть участь:

Патрік ван Леувен ("Зоря");

Сергій Ковалець ("Інгулець");

Роман Григорчук ("Чорноморець");

Ігор Йовічевіч ("Шахтар").

Голосування доступне на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, український футбол стабільно постачає кадри до провідних чемпіонатів Європи. Найчастіше гравці з УПП переходять до команд англійської Прем'єр-ліги. Саме такий трансфер є рекордним в історії українського спорту.

Також ми писали, що за останній місяць змінилася ціна на футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На вершині списку найдорожчих гравців відбулося рокірування.

Додамо, колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе перейшов до одного з російських клубів. Бразилець підписав контракт із московським "Торпедо".