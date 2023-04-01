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УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера лютого-березня

1 квітня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Георгій Судаков
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українська футбольна Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на визнання найкращим гравцем та тренером за підсумками матчів у лютому-березні. 

Про це повідомили на сайті УПЛ.

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Деталі

У голосуванні за топ-футболіста візьмуть участь:

  • Георгій Судаков ("Шахтар");
  • Едуардо Герреро ("Зоря");
  • Таулян Сефері ("Ворскла");
  • Зігі Бадібанга ("Чорноморець").

Лучший игрок двух месяцев

У голосуванні за топ-наставника візьмуть участь: 

  • Патрік ван Леувен ("Зоря");
  • Сергій Ковалець ("Інгулець");
  • Роман Григорчук ("Чорноморець");
  • Ігор Йовічевіч ("Шахтар").

Лучший тренер двух месяцев

Голосування доступне на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, український футбол стабільно постачає кадри до провідних чемпіонатів Європи. Найчастіше гравці з УПП переходять до команд англійської Прем'єр-ліги. Саме такий трансфер є рекордним в історії українського спорту.

Також ми писали, що за останній місяць змінилася ціна на футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На вершині списку найдорожчих гравців відбулося рокірування.

Додамо, колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе перейшов до одного з російських клубів. Бразилець підписав контракт із московським "Торпедо".

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