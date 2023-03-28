Названо найдорожчого футболіста УПЛ

Гравці "Шахтаря" за останні кілька місяців відчутно подорожчали

За останній місяць змінилася ціна на футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На вершині списку найдорожчих гравців відбулося рокіровка.

На перші дві позиції рейтингу вирвалися футболісти захисного амплуа, повідомляють Новини.LIVE.

З моменту закриття зимового трансферного вікна-2023 минуло кілька місяців. Усі українські команди залишили єврокубкові турніри. УПЛ втратив одразу кілька зірок на чолі з Михайлом Мудриком та Віктором Циганковим. Нішу найдорожчих гравців Прем'єр-ліги за версією Transfermarkt зайняли інші виконавці.

Зміни у рейтингу

Перше місце у списку найдорожчих футболістів УПЛ посів голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін. Він непогано виявив себе наприкінці лютого та березні цього року. Подорожчання трансферної вартості голкіпера не завадив навіть розгром "гірників" у Нідерландах.

Друге місце у рейтингу окупував захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Практично всі футболісти донецької команди стали коштувати дорожче. Замикає першу трійку форвард СК "Дніпро-1" Артем Довбик, який почав забивати менше голів у другій половині сезону 2022/2023.

Найдорожчим футболістом "Динамо" став Георгій Бущан. У першу десятку рейтингу потрапив лише один легіонер, і він також із "Шахтаря". Це форвард Лассіна Траоре.

Рейтинг найдорожчих гравців УПЛ

Анатолій Трубін ("Шахтар") — 18 млн євро (+7 млн євро); Микола Матвієнко ("Шахтар") — 18 млн євро (+7 млн євро); Артем Довбик ("Дніпро-1") — 11 млн євро (+1 млн євро); Георгій Бущан ("Динамо") — 10 млн євро; Микола Шапаренко ("Динамо") — 9 млн євро; Георгій Судаков ("Шахтар") — 9 млн євро (+3 млн євро); Віталій Буяльський ("Динамо") — 8 млн євро; Лассіна Траоре ("Шахтар") — 7 млн євро; Артем Бондаренко ("Шахтар") — 6 млн євро (+2 млн євро); Тарас Степаненко ("Шахтар") — 5 млн євро.

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