Названо найдорожчого футболіста УПЛ
За останній місяць змінилася ціна на футболістів, які виступають в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). На вершині списку найдорожчих гравців відбулося рокіровка.
На перші дві позиції рейтингу вирвалися футболісти захисного амплуа, повідомляють Новини.LIVE.
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З моменту закриття зимового трансферного вікна-2023 минуло кілька місяців. Усі українські команди залишили єврокубкові турніри. УПЛ втратив одразу кілька зірок на чолі з Михайлом Мудриком та Віктором Циганковим. Нішу найдорожчих гравців Прем'єр-ліги за версією Transfermarkt зайняли інші виконавці.
Зміни у рейтингу
Перше місце у списку найдорожчих футболістів УПЛ посів голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін. Він непогано виявив себе наприкінці лютого та березні цього року. Подорожчання трансферної вартості голкіпера не завадив навіть розгром "гірників" у Нідерландах.
Друге місце у рейтингу окупував захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко. Практично всі футболісти донецької команди стали коштувати дорожче. Замикає першу трійку форвард СК "Дніпро-1" Артем Довбик, який почав забивати менше голів у другій половині сезону 2022/2023.
Найдорожчим футболістом "Динамо" став Георгій Бущан. У першу десятку рейтингу потрапив лише один легіонер, і він також із "Шахтаря". Це форвард Лассіна Траоре.
Рейтинг найдорожчих гравців УПЛ
- Анатолій Трубін ("Шахтар") — 18 млн євро (+7 млн євро);
- Микола Матвієнко ("Шахтар") — 18 млн євро (+7 млн євро);
- Артем Довбик ("Дніпро-1") — 11 млн євро (+1 млн євро);
- Георгій Бущан ("Динамо") — 10 млн євро;
- Микола Шапаренко ("Динамо") — 9 млн євро;
- Георгій Судаков ("Шахтар") — 9 млн євро (+3 млн євро);
- Віталій Буяльський ("Динамо") — 8 млн євро;
- Лассіна Траоре ("Шахтар") — 7 млн євро;
- Артем Бондаренко ("Шахтар") — 6 млн євро (+2 млн євро);
- Тарас Степаненко ("Шахтар") — 5 млн євро.
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