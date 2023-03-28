Назван самый дорогой футболист УПЛ

Игроки "Шахтера" за последние несколько месяцев ощутимо подорожали

За последний месяц изменилась цена на выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ) футболистов. На вершине списка самых дорогих игроков произошла рокировка.

На первые две позиции рейтинга вырвались футболисты защитного амплуа, сообщают Новини.LIVE.

С момента закрытия зимнего трансферного окна-2023 прошло уже несколько месяцев. Все украинские команды покинули еврокубковые турниры. УПЛ потерял сразу несколько звезд во главе с Михаилом Мудриком и Виктором Цыганковым. Нишу самых дорогих игроков Премьер-лиги по версии Transfermarkt заняли другие исполнители.

Изменения в рейтинге

Первое место в списке самых дорогих футболистов УПЛ занял голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин. Он неплохо проявил себя в конце февраля и марте этого года. Подорожанию трансферной стоимости голкипера не помешал даже разгром "горняков" в Нидерландах.

Второе место в рейтинге оккупировал защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Практически все футболисты донецкой команды стали стоить дороже. Замыкает первую тройку форвард СК "Днепр-1" Артем Довбик, который стал забивать меньше голов во второй половине сезона 2022/2023.

Самым дорогим футболистом "Динамо" стал Георгий Бущан. В первую десятку рейтинга попал только один легионер, и он тоже из "Шахтера". Это форвард Лассина Траоре.

Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

Анатолий Трубин ("Шахтер") — 18 млн евро (+7 млн евро); Николай Матвиенко ("Шахтер") — 18 млн евро (+7 млн евро); Артем Довбик ("Днепр-1") — 11 млн евро (+1 млн евро); Георгий Бущан ("Динамо") — 10 млн евро; Николай Шапаренко ("Динамо") — 9 млн евро; Георгий Судаков ("Шахтер") — 9 млн евро (+3 млн евро); Виталий Буяльский ("Динамо") — 8 млн евро; Лассина Траоре ("Шахтер") — 7 млн евро; Артем Бондаренко ("Шахтер") — 6 млн евро (+2 млн евро); Тарас Степаненко ("Шахтер") — 5 млн евро.

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