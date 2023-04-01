УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта

Георгий Судаков

Украинская футбольная Премьер-лига объявила имена претендентов на признание лучшим игроком и тренером по итогам матчей в феврале-марте.

Об этом сообщили на сайте УПЛ.

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В голосовании за топ-футболиста примут участие:

Георгий Судаков ("Шахтер");

Эдуардо Герреро ("Зоря");

Таулян Сефери ("Ворскла");

Зиги Бадибанга ("Черноморец").

В голосовании за топ-наставника примут участие:

Патрик ван Леувен ("Зоря");

Сергей Ковалец ("Ингулец");

Роман Григорчук ("Черноморец");

Игорь Йовичевич ("Шахтер").

Голосование доступно на официальном сайте УПЛ.

Напомним, украинский футбол стабильно поставляет кадры в ведущие чемпионаты Европы. Чаще игроки из УПП переходят в команды английской Премьер-лиги. Именно такой трансфер является рекордным в истории украинского спорта.

Также мы писали, что за последний месяц изменилась цена на футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ). На вершине списка самых дорогих игроков состоялась рокировка.

Добавим, бывший форвард киевского "Динамо" Андре Фелипе перешел в один из российских клубов. Бразилец подписал контракт с московским "Торпедо".