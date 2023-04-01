УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта
Украинская футбольная Премьер-лига объявила имена претендентов на признание лучшим игроком и тренером по итогам матчей в феврале-марте.
Об этом сообщили на сайте УПЛ.
Подробности
В голосовании за топ-футболиста примут участие:
- Георгий Судаков ("Шахтер");
- Эдуардо Герреро ("Зоря");
- Таулян Сефери ("Ворскла");
- Зиги Бадибанга ("Черноморец").
В голосовании за топ-наставника примут участие:
- Патрик ван Леувен ("Зоря");
- Сергей Ковалец ("Ингулец");
- Роман Григорчук ("Черноморец");
- Игорь Йовичевич ("Шахтер").
Голосование доступно на официальном сайте УПЛ.
Напомним, украинский футбол стабильно поставляет кадры в ведущие чемпионаты Европы. Чаще игроки из УПП переходят в команды английской Премьер-лиги. Именно такой трансфер является рекордным в истории украинского спорта.
Также мы писали, что за последний месяц изменилась цена на футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ). На вершине списка самых дорогих игроков состоялась рокировка.
Добавим, бывший форвард киевского "Динамо" Андре Фелипе перешел в один из российских клубов. Бразилец подписал контракт с московским "Торпедо".