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УПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта

1 апреля 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Георгий Судаков
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская футбольная Премьер-лига объявила имена претендентов на признание лучшим игроком и тренером по итогам матчей в феврале-марте.

Об этом сообщили на сайте УПЛ.

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Подробности

В голосовании за топ-футболиста примут участие:

  • Георгий Судаков ("Шахтер");
  • Эдуардо Герреро ("Зоря");
  • Таулян Сефери ("Ворскла");
  • Зиги Бадибанга ("Черноморец").

Лучший игрок двух месяцев

В голосовании за топ-наставника примут участие:

  • Патрик ван Леувен ("Зоря");
  • Сергей Ковалец ("Ингулец");
  • Роман Григорчук ("Черноморец");
  • Игорь Йовичевич ("Шахтер").

Лучший тренер двух месяцев

Голосование доступно на официальном сайте УПЛ.

Напомним, украинский футбол стабильно поставляет кадры в ведущие чемпионаты Европы. Чаще игроки из УПП переходят в команды английской Премьер-лиги. Именно такой трансфер является рекордным в истории украинского спорта.

Также мы писали, что за последний месяц изменилась цена на футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге (УПЛ). На вершине списка самых дорогих игроков состоялась рокировка.

Добавим, бывший форвард киевского "Динамо" Андре Фелипе перешел в один из российских клубов. Бразилец подписал контракт с московским "Торпедо".

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