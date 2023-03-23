Ексфутболіст Динамо Київ перейшов до російського клубу

Бразильський гравець Андре виступатиме за московську команду

Колишній форвард київського "Динамо" Андре Феліпе перейшов до одного з російських клубів. Бразилець підписав контракт із московським "Торпедо".

Досвідчений футболіст уклав контракт терміном на два з половиною роки, про що повідомив офіційний сайт російського клубу.

32-річний Андре став футболістом московського клубу "Торпедо". Він перейшов туди з бразильської "Куяби", за яку забив три голи у 21 поєдинку.

Кар'єра Андре

Професійну кар'єру Андре розпочав у 2009 році у "Сантосі". Завдяки грі за цей клуб форварда запросили до київського "Динамо". Проте у столиці України кар'єра в Андре не склалася. Він вийшов на поле лише у дев'яти поєдинках і вирушив в оренду до французького "Бордо".

Незабаром Андре повернувся до Бразилії, де міняв команди приблизно раз на рік. Він ще двічі намагався підкорити Європу, виступаючи за португальський "Спортинг" та турецький "Газіантеп". Обидві спроби виявилися невдалими.

Нагадаємо, аргентинець Ліонель Мессі ухвалив рішення повернутися до "Барселони". Один з аргументів остаточно переконав його не продовжувати контракт із "ПСЖ".

А дружина Олександра Усика саркастично висміяла Тайсона Ф'юрі за відмову від бою і додала кілька промовистих епітетів про британського боксера.