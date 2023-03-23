Бывший футболист киевского "Динамо" перешел в российский клуб

Бразильский игрок Андре будет выступать за московскую команду

Бывший форвард киевского "Динамо" Андре Фелипе перешел в один из российских клубов. Бразилец подписал контракт с московским "Торпедо".

Опытный футболист заключил контракт сроком на два с половиной года, о чем сообщил официальный сайт российского клуба.

32-летний Андре стал футболистом московского клуба "Торпедо". Он перешел туда из бразильской "Куябы", за которую забил три гола в 21 поединке.

Карьера Андре

Профессиональную карьеру Андре начал в 2009 году в "Сантосе". Благодаря игре за этот клуб форварда пригласили в киевское "Динамо". Однако в столице Украины карьера у Андре не сложилась. Он вышел на поле только в девяти поединках и отправился в аренду во французский "Бордо".

Вскоре Андре вернулся в Бразилию, где менял команды примерно раз в год. Он еще дважды пробовал покорить Европу, выступая за португальский "Спортинг" и турецкий "Газиантеп". Обе попытки оказались неудачными.

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