Чемпіон України не отримає пряме місце у групі ЛЧ 2024/25

"Шахтарю" та "Динамо" не гарантовано місце у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" припинив виступи у єврокубках на етапі 1/8 Ліги Європи. Це була остання українська команда у турнірах під егідою УЄФА.

Погані новини для українського футболу, оскільки тепер чемпіон країни не отримає прямого місця у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2024/25, повідомляють Новини.LIVE.

Україна не зможе піднятися вище у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це означає, що чемпіону країни в сезоні 2023/2024 доведеться грати стикові матчі за право потрапити до групового етапу ЛЧ наступного сезону. Залишилася невелика лазівка через сезонний рейтинг Асоціацій.

Був шанс на те, що донецький "Шахтар" набере очки у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи проти "Феєнорда", але цього не сталося. Україна за підсумками сезону не зможе випередити Сербію, Туреччину та Швейцарію. Не вдасться піднятися на 11-е місце у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Завдання чемпіона України-2023

Своєю чергою це означає, що в сезоні 2024/25 Україна не матиме прямої путівки до групи Ліги чемпіонів. Гарантоване пряме місце у групі УПЛ втратила ще раніше, а тепер втрачено шанс опинитися у групі навіть завдяки зміщенню сітки.

Залишається можливість пройти до групи Ліги чемпіонів 2024/25 через сезонний рейтинг, але для цього Асоціації потрібно фінішувати у двійці найкращих команд. Якщо Україна і цього не зможе зробити, то чемпіонові країни-2023 доведеться на шляху до групової стадії ЛЧ пройти одну з європейських команд. У разі невдачі українська команда потрапить до групового етапу Ліги Європи. Віцечемпіону України для потрапляння до групи Ліги чемпіонів доведеться обіграти трьох суперників.

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