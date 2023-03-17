Анатолий Трубин признан худшим игроком Шахтера в матче против Фейеноорда

Какие оценки получили футболист "Шахтера" за матч Лиги Европы против "Фейеноорда"
В ответной встрече 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" потерпел сокрушительное поражение от "Фейеноорда". Определены лучшие и худшие игроки украинской команды в этом матче.
Аналитический портал WhoScored определил главного героя еврокубкового поединка.
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Поражения "Шахтера", "Арсенала" и результаты других матчей 1/8 Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" продержался только девять минут в поединке против нидерландского "Фейеноорда". Хозяева поля создали массу моментов у ворот украинской команды и реализовали большую их часть.
Лучшие в "Шахтере"
В воротах Анатолия Трубина побывало семь мячей. Обычно очень надежный вратарь "горняков" получил оценку 4,8. Это худший балл среди все участников противостояния.
Лучшими в составе "Шахтера" из футболистов, которые вышли на поле в основном составе, стали Ласина Траоре (6,2), Георгий Судаков (6,0) и Александр Зубков (6,0). Автор единственного гола "горняков" Кевин Келси получил оценку 6,8.
Героем матча стал капитан "Фейеноорда" Оркун Кекчу. Он сделал дубль в этом матче, отметился результативной передачей и был лидером роттердамской команды на поле.
Жеребьевка 1/4 Лиги Европы состоится уже в пятницу.
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