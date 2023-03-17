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Какие оценки получили футболист "Шахтера" за матч Лиги Европы против "Фейеноорда"

17 марта 2023 07:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анатолий Трубин признан худшим игроком Шахтера в матче против Фейеноорда
"Горняки" провалили важный матч, но некоторые футболисты сумели хорошо себя проявить
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответной встрече 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" потерпел сокрушительное поражение от "Фейеноорда". Определены лучшие и худшие игроки украинской команды в этом матче. 

Аналитический портал WhoScored определил главного героя еврокубкового поединка. 

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Донецкий "Шахтер" продержался только девять минут в поединке против нидерландского "Фейеноорда". Хозяева поля создали массу моментов у ворот украинской команды и реализовали большую их часть. 

Лучшие в "Шахтере"

В воротах Анатолия Трубина побывало семь мячей. Обычно очень надежный вратарь "горняков" получил оценку 4,8. Это худший балл среди все участников противостояния. 

Лучшими в составе "Шахтера" из футболистов, которые вышли на поле в основном составе, стали Ласина Траоре (6,2), Георгий Судаков (6,0) и Александр Зубков (6,0). Автор единственного гола "горняков" Кевин Келси получил оценку 6,8. 

Оценки за матч Фейеноорд — Шахтер

Героем матча стал капитан "Фейеноорда" Оркун Кекчу. Он сделал дубль в этом матче, отметился результативной передачей и был лидером роттердамской команды на поле. 

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы состоится уже в пятницу. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул. 

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