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Які оцінки отримали футболіст "Шахтаря" за матч Ліги Європи проти "Феєнорда"

17 березня 2023 07:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анатолій Трубін визнаний найгіршим гравцем Шахтаря у матчі проти Феєнорда
"Гірники" провалили важливий матч, але деякі футболісти зуміли добре себе проявити
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У зустрічі у відповідь 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Феєнорда". Визначено найкращих та найгірших гравців української команди у цьому матчі.

Аналітичний портал WhoScored визначив головного героя єврокубкового поєдинку.

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Донецький "Шахтар" протримався лише дев'ять хвилин у поєдинку проти нідерландського "Феєнорда". Господарі поля створили масу моментів біля воріт української команди та реалізували більшу їхню частину.

Найкращі у "Шахтарі"

У воротах Анатолія Трубіна побувало сім м'ячів. Зазвичай дуже надійний воротар "гірників" отримав оцінку 4,8. Це найгірший бал серед усіх учасників протистояння.

Найкращими у складі "Шахтаря" з футболістів, які вийшли на поле в основному складі, стали Ласіна Траоре (6,2), Георгій Судаков (6,0) та Олександр Зубков (6,0). Автор єдиного голу "гірників" Кевін Келсі отримав оцінку 6,8.

Оцінки за матч Фейєнорд - Шахтар

Героєм матчу став капітан "Феєнорда" Оркун Кекчу. Він зробив дубль у цьому матчі, відзначився результативною передачею та був лідером роттердамської команди на полі.

Жеребкування 1/4 Ліги Європи відбудеться вже у п'ятницю.

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