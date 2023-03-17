Анатолій Трубін визнаний найгіршим гравцем Шахтаря у матчі проти Феєнорда

Які оцінки отримали футболіст "Шахтаря" за матч Ліги Європи проти "Феєнорда"
У зустрічі у відповідь 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Феєнорда". Визначено найкращих та найгірших гравців української команди у цьому матчі.
Аналітичний портал WhoScored визначив головного героя єврокубкового поєдинку.
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Донецький "Шахтар" протримався лише дев'ять хвилин у поєдинку проти нідерландського "Феєнорда". Господарі поля створили масу моментів біля воріт української команди та реалізували більшу їхню частину.
Найкращі у "Шахтарі"
У воротах Анатолія Трубіна побувало сім м'ячів. Зазвичай дуже надійний воротар "гірників" отримав оцінку 4,8. Це найгірший бал серед усіх учасників протистояння.
Найкращими у складі "Шахтаря" з футболістів, які вийшли на поле в основному складі, стали Ласіна Траоре (6,2), Георгій Судаков (6,0) та Олександр Зубков (6,0). Автор єдиного голу "гірників" Кевін Келсі отримав оцінку 6,8.
Героєм матчу став капітан "Феєнорда" Оркун Кекчу. Він зробив дубль у цьому матчі, відзначився результативною передачею та був лідером роттердамської команди на полі.
Жеребкування 1/4 Ліги Європи відбудеться вже у п'ятницю.
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