Чемпион Украины не получит прямое место в группе ЛЧ 2024/25

"Шахтеру" и "Динамо" не гарантировано место в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" прекратил выступления в еврокубках на этапе 1/8 Лиги Европы. Это была последняя украинская команда в турнирах под эгидой УЕФА.

Плохие новости для украинского футбола, поскольку теперь чемпион страны не получит прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2024/25, сообщают Новини.LIVE.

Украина не сможет подняться выше в таблице коэффициентов УЕФА. Это означает, что чемпиону страны в сезоне 2023/2024 придется играть стыковые матчи за право попасть в групповой этап ЛЧ на следующий сезон. Осталась небольшая лазейка из-за сезонного рейтинга Ассоциаций.

Был шанс на то, что донецкий "Шахтер" наберет очки в ответном матче 1/8 Лиги Европы против "Фейеноорда", но этого не произошло. Украина по итогам сезона не сможет опередить Сербию, Турцию и Швейцарию. Не получится подняться на 11-е место в Таблице коэффициентов УЕФА.

Задача чемпиона Украины-2023

В свою очередь это означает, что в сезоне 2024/25 у Украины не будет прямой путевки в группу Лиги чемпионов. Гарантированное прямое место в группе УПЛ потеряла еще раньше, а теперь упущен шанс оказаться в группе даже благодаря смещению сетки.

Остается возможность пройти в группу Лиги чемпионов 2024/25 через сезонный рейтинг, но для этого Ассоциации нужно финишировать в топ-2. Если Украина и этого не сумеет сделать, то чемпиону страны-2023 придется на пути в групповую стадию ЛЧ пройти одну из европейских команд. В случае неудачи украинская команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Вице-чемпиону Украины для попадания в группу Лиги чемпионов придется обыграть трех соперников.

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