Найдорожчі футболісти УПЛ — де вони зараз

Донецький "Шахтар" домінує на ринку продажу футболістів в Україні

Український футбол стабільно постачає кадри до провідних чемпіонатів Європи. Найчастіше гравці з УПП переходять до команд англійської Прем'єр-ліги. Саме такий трансфер є рекордним в історії українського спорту.

Згадуємо найдорожчі продажі гравців в історії УПЛ у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

До січня 2023 року перші п'ять місць у рейтингу найдорожчих продажів в історії українського футболу посідали бразильці. Усі вони представляли донецький "Шахтар". "Гірники" взагалі утримують перші вісім позицій у списку, адже донецький клуб добре вміє заробляти на трансферах.

Починаючи з 2023 року, рейтинг найдорожчих продажів в історії УПЛ очолив український футболіст, що саме по собі є чудовою подією. У першій двадцятці всього вісім українців, троє з них потрапили до списку нещодавно.

Найвигідніші продажі гравців в історії УПЛ

1. Михайло Мудрик (Україна)

Перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" в січні 2023 року офіційно за 70 млн євро.

Нещодавня трансферна сага все ще у всіх на слуху. Один із найталановитіших молодих гравців Європи свого покоління, рекордсмен групового етапу Ліги чемпіонів цього сезону.

"Шахтар" хотів отримати за Мудрика 100 млн, Михайло мріяв грати в "Арсеналі". Життя не завжди втілює мрії у реальність. Півзахисник досі не відзначився результативними діями за команду, яка не вийшла із кризи. Але сумнівів у тому, що у Мудрика в Англії все вийде майже немає.

2. Фред (Бразилія)

Перейшов із "Шахтаря" до "Манчестер Юнайтед" у 2018 році за 59 млн євро.

"Гірники" купили цього півзахисника в "Інтернасьоналі" за 15 млн євро у 2013-му році й зробили з нього зірку лише за п'ять років.

Фред виграв усі трофеї в Україні, отримав запрошення до збірної Бразилії, а потім і до "Манчестер Юнайтед", де виступає досі. Нещодавно допоміг "червоним дияволам" вибити "Барселону" з Ліги Європи. Загалом відіграв за "Юнайтед" уже більше, ніж свого часу за "Шахтар".

3. Алекс Тейшейра (Бразилія)

Перейшов із "Шахтаря" до китайського "Цзянсу Сайнті" у 2016 році за 50 млн євро.

Ще одна вражаюча інвестиція "гірників". 2010 року Тейшейру купили за шість мільйонів євро. За шість років в Україні він зіграв 223 матчі та забив 89 голів. Був одним із лідерів команди.

Тейшейра міг би посилити будь-який клуб світу, але вибрав досить дивний варіант. У ті роки в Китаї був трансферний бум і місцеві клуби не шкодували грошей на гравців світового рівня. Певний час перехід бразильця був рекордним у цій країні. Самому Алексу запропонували зарплату в 12 млн євро за рік, від такого не заведено відмовлятися.

Відігравши п'ять років у Китаї, Тейшейра провів один сезон у "Бешикташі". Наразі футболісту 33 роки, він виступає за бразильський клуб "Васку да Гама".

4. Фернандіньо (Бразилія)

Перейшов із "Шахтаря" до "Манчестер Сіті" за 40 млн євро у 2013 році.

У 2005 році "Атлетіко Паранаенсе" отримав за Фернандіньо 7,8 млн євро. Після скандального звільнення Матузалема цей півзахисник на довгі роки став лідером команди. Бразилець міг залишити "гірників" набагато раніше, але йому подобалося в Україні. "Шахтар" цінував відданість гравця, і коли виникла пропозиція від "Сіті", хавбека не стали тримати силою.

В Англії Фернандіньо став лідером півзахисту команди, який на той час почав домінувати в АПЛ. Гвардіола довго не наважувався відпускати бразильця. Лише 2022 року Фернандіньо вирушив до клубу, з якого і вирушив підкорювати Європу. Вже після повернення ветеран взяв участь у фіналі Копа Лібертадорес, де "Паранаенсе" поступився "Фламенго" (0:1).

5. Вілліан (Бразилія)

Перейшов із "Шахтаря" до "Анжі" за 35 млн євро у 2013 році.

На цьому трансфері "гірники" могли б заробити більше. Бразилець перебрався в Україну за 14 млн євро і швидко став лідером команди. П'ять років потому Вілліан спокусився на пропозицію "Анжи", в якій на той час грали Роберто Карлос і Самуель Ето'О. Але російський проєкт швидко "розвалився", бразилець провів у клубі лише пів року.

Це був справжній успіх, він швидко реанімував кар'єру. "Челсі" заплатив за гравця 30 млн євро. У складі "синіх" бразилець двічі став чемпіоном Англії, перемагав у Лізі Європи, виграв зі збірною Бразилії Копа Америка-2019. Далі провів по одному сезону в "Арсеналі" та "Корінтіансі". Цьогорічний сезон 34-річний півзахисник грає у "Фулгемі".

6. Дуглас Коста (Бразилія)

Перейшов із "Шахтаря" до "Баварії" за 30 млн євро у 2015 році.

Прийшов із "Греміо" за скромні шість мільйонів євро, п'ять років був одним із лідерів півзахисник "гірників". А ось європейська кар'єра склалася не найкращим чином. Зміняв "Баварію" на "Ювентус", повертався до Мюнхена і знову їхав до Туріна. Своїм не став ні в Німеччині, ні в Італії.

З 2022 року 32-річний бразилець підкорює США у складі "Лос-Анджелес Гелаксі".

7. Генріх Мхітарян (Вірменія)

Перейшов із "Шахтаря" до "Боруссії" Дортмунд за 27,5 млн євро у 2013 році.

Унікальний талант, який змінив багато клубів і скрізь ставав одним із лідерів. Перебрався до "Шахтаря" з донецького "Металурга" у 2010 році за 7,5 млн євро. Незабаром був визнаний "Найкращим футболістом чемпіонату України", в одному із сезонів став головним бомбардиром країни.

"Боруссія" заплатила за вірменського хавбека рекордні для себе гроші. Потім були "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" та "Рома". Скрізь, окрім Лондона, Генріх вигравав трофеї, але не став чемпіоном жодної з цих країн.

Наразі 34-річний Мхітарян виступає за "Інтер", з яким узяв Суперкубок Італії. Рік тому завершив виступи за збірну Вірменії у статусі найкращого бомбардира в її історії.

8. Дмитро Чигринський (Україна)

Перейшов із "Шахтаря" до "Барселони" за 25 млн євро у 2009 році.

Перший випадок у рейтингу, коли один із клубів зумів продати свого вихованця за великі гроші у сильний клуб. Європейській кар'єрі Чигринського завадили травми та меншою мірою психологічні проблеми. Проте він має медаль чемпіона Іспанії за той єдиний сезон у "Барселоні".

Потім були ще п'ять років у "Шахтарі", "Дніпро", грецькі АЕК (став чемпіоном країни — Ред.) та "Іонікос". Контракт із цим клубом у 36-річного Чигринського спливає влітку. Ймовірно, що він завершить кар'єру.

9. Андрій Ярмоленко (Україна)

Перейшов із київського "Динамо" до "Боруссії" Дортмунд за 25 млн євро у 2017 році.

Будемо відвертими: столичний клуб не любить і не вміє відпускати лідерів. Але Ярмоленко став винятком. Він провів у клубі 11 років, побив багато рекордів, вигравав титули та зрештою захотів чогось більшого.

Європейська кар'єра українця вийшла суперечливою. У "Боруссії" у нього були вдалі відрізки, в англійському "Вест Гемі" їх поменшало. В "Аль-Айні" з ОАЕ Ярмоленко не відразу почав виправдовувати очікування, але зараз дуже непоганий. Та й Ребров на тренерському містку допомагає. Ходять чутки про можливе повернення 33-річного хавбека до "Динамо", але поки що не варто сподіватися.

10. Андрій Шевченко (Україна)

Перейшов з київського "Динамо" до Мілану за 24 млн євро 1999 року.

Вартість трансферу, який свого часу став рекордом, вказано в еквіваленті. Про Шевченка складно написати щось нове. У ті часи вболівальники кожного понеділка бігли до розкладки з газетами, щоб дізнатися, скільки на вихідних Шева забив черговому супернику "Мілана". Перша та головна зірка в історії українського футболу. І досить успішний тренер, якщо зважати на роботу з національною командою країни.

Після "Мілана" невдало грав за "Челсі" та допоміг "Динамо", де й завершив кар'єру. Нині є послом United24.

Місця з 10 по 15 у рейтингу найдорожчих продажів в історії УПЛ

Віталій Миколенко (Україна). Перейшов з "Динамо" до "Евертона" за 23,5 млн євро у 2022 році.

Ілля Забарний (Україна). Перейшов з "Динамо" до "Борнмута" за 23 млн євро у 2023 році.

Олександр Драгович (Австрія). Перейшов з "Динамо" до "Байєра" за 18 млн євро у 2016 році.

Сергій Ребров (Україна). Перейшов з "Динамо" до "Тоттенгема" за 18 млн у 2000 році.

Каха Каладзе (Грузія). Перейшов з "Динамо" до "Мілана" за 16 млн євро у 2001 році.

Нагадаємо, збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд голів у своїй кар'єрі.