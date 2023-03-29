Самые дорогие футболисты УПЛ — где они сейчас

Донецкий "Шахтер" доминирует на рынке продаж футболистов в Украине

Украинский футбол стабильно поставляет кадры в ведущие чемпионаты Европы. Чаще всего игроки из УПП переходят в команды английской Премьер-лиги. Именно такой трансфер является рекордным в истории украинского спорта.

Вспоминаем самые дорогие продажи игроков в истории УПЛ в специальном материале портал Новини.LIVE.

До января 2023 года первые пять мест в рейтинге самых дорогих продаж в истории украинского футбола занимали бразильцы. Все они представляли донецкий "Шахтер". "Горняки" вообще удерживают первые восемь позиций в списке, ведь донецкий клуб хорошо умеет зарабатывать на трансферах.

Начиная с 2023 года рейтинг самых дорогих продаж в истории УПЛ возглавил украинский футболист, что само по себе является примечательным событием. В первой двадцатке всего восемь украинцев, трое их них попали в список совсем недавно.

Самые выгодные продажи игроков в истории УПЛ

1. Михаил Мудрик (Украина)

Перешел из "Шахтера" в "Челси" в январе 2023 года официально за 70 млн евро.

Недавняя трансферная сага все еще у всех на слуху. Один из самых талантливых молодых игроков Европы своего поколения, рекордсмен группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона.

"Шахтер" хотел получить за Мудрика 100 млн, Михаил мечтал играть в "Арсенале". Жизнь не всегда воплощает мечты в реальность. Полузащитник до сих пор не отметился результативными действиями за команду, которая не вышла из кризиса. Но сомнений в том, что у Мудрика в Англии все получится, почти нет.

2. Фред (Бразилия)

Перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" в 2018 году за 59 млн евро.

"Горняки" купили этого полузащитника в "Интернасьонале" за 15 млн евро в 2013 году и сделали из него звезду всего за пять лет.

Фред выиграл все трофеи в Украине, получил приглашение в сборную Бразилии, а затем и в "Манчестер Юнайтед", где выступает до сих пор. Недавно помог "красным дьяволам" выбить "Барселону" из Лиги Европы. В общей сложности отыграл за "Юнайтед" уже больше, чем в свое время за "Шахтер".

3. Алекс Тейшейра (Бразилия)

Перешел из "Шахтера" в китайский "Цзянсу Сайнти" в 2016 году за 50 млн евро.

Еще одна впечатляющая инвестиция "горняков". В 2010 году Тейшейру купили за шесть миллионов евро. За шесть лет в Украине он сыграл 223 матча и забил 89 голов. Был одним из лидеров команды.

Тейшейра мог бы усилить любой клуб мира, но выбрал достаточно странный вариант. В те годы в Китае был трансферный бум, и местные клубы не жалели денег на игроков мирового уровня. Некоторое время переход бразильца был рекордным в этой стране. Самому Алексу предложили зарплату в 12 млн евро за год, от такого не принято отказываться.

Отыграв пять лет в Китае, Тейшейра провел один сезон в "Бешикташе". Сейчас футболисту 33 года, он выступает за бразильский клуб "Васку да Гама".

4. Фернандиньо (Бразилия)

Перешел из "Шахтера" в "Манчестер Сити" за 40 млн евро в 2013 году.

В 2005 году "Атлетико Паранаэнсе" получил за Фернандиньо 7,8 млн евро. После скандального ухода Матузалема этот полузащитник на долгие годы стал лидером команды. Бразилец мог покинуть "горняков" гораздо раньше, но ему нравилось в Украине. "Шахтер" ценил преданность игрока, и когда возникло предложение от "Сити" — хавбека не стали держать силой.

В Англии Фернандиньо стал лидером полузащиты команды, которая в то время начала доминировать в АПЛ. Гвардиола долго не решался отпускать бразильца. Лишь в 2022 году Фернандиньо отправился в клуб, из которого и отправился покорять Европу. Уже после возвращения ветеран принял участие в финале Копа Либертадорес, где "Паранаэнсе" уступил "Фламенго" (0:1).

5. Виллиан (Бразилия)

Перешел из "Шахтера" в "Анжи" за 35 млн евро в 2013 году.

На этом трансфере "горняки" могли бы заработать больше. Бразилец перебрался в Украину за 14 млн евро и быстро стал лидером команды. Пять лет спустя Виллиан польстился на предложение "Анжи", в котором в то время играли Роберто Карлос и Самуэль Это'О. Но российский проект быстро "развалился", бразилец провел в клубе всего полгода.

Это была настоящая удача, он быстро реанимировал карьеру. "Челси" заплатил за игрока 30 млн евро. В составе "синих" бразилец дважды стал чемпионом Англии, побеждал в Лиге Европы, выиграл со сборной Бразилии Копа Америка-2019. Дальше провел по одному сезону в "Арсенале" и "Коринтиансе". Нынешний сезон 34-летний полузащитник играет в "Фулхэме".

6. Дуглас Коста (Бразилия)

Перешел из "Шахтера" в "Бавария" за 30 млн евро в 2015 году.

Пришел из "Гремио" за скромные шесть миллионов евро, пять лет был одним из лидеров полузащитник "горняков". А вот европейская карьера сложилась не лучшим образом. Менял "Баварию" на "Ювентус", возвращался в Мюнхен и снова уезжал в Турин. Своим не стал ни в Германии, ни в Италии.

С 2022 года 32-летний бразилец покоряет США в составе "Лос-Анджелес Гэлакси".

7. Генрих Мхитарян (Армения)

Перешел из "Шахтера" в "Боруссию" Дортмунд за 27,5 млн евро в 2013 году.

Уникальный талант, который сменил много клубов и везде становился одним из лидеров. Перебрался в "Шахтер" из донецкого "Металлурга" в 2010 году за 7,5 млн евро. Вскоре был признан "Лучшим футболистом чемпионата Украины", в одном из сезонов стал главным бомбардиром страны.

"Боруссия" заплатила за армянского хавбека рекордные для себя деньги. Потом были "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Рома". Везде, кроме Лондона, Генрих выигрывал трофеи, но не стал чемпионом ни одной из этих стран.

Сейчас 34-летний Мхитарян выступает за "Интер", с которым взял Суперкубок Италии. Год назад завершил выступления за сборную Армении в статусе лучшего бомбардира в ее истории.

8. Дмитрий Чигринский (Украина)

Перешел из "Шахтера" в "Барселону" за 25 млн евро в 2009 году.

Первый случай в рейтинге, когда один из клубов сумел продать своего воспитанника за большие деньги в сильный клуб. Европейской карьере Чигринского помешали травмы и в меньшей степени психологические проблемы. Однако у него есть медаль чемпиона Испании за тот единственный сезон в "Барселоне".

Потом были еще пять лет в "Шахтере", "Днепр", греческие АЕК (стал чемпионом страны. — Ред.) и "Ионикос". Контракт с этим клубом у 36-летнего Чигринского истекает летом. Не исключено, что он завершит карьеру.

9. Андрей Ярмоленко (Украина)

Перешел из киевского "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд за 25 млн евро в 2017 году.

Будем откровенны: столичный клуб не любит и не умеет отпускать лидеров. Но Ярмоленко стал исключением. Он провел в клубе 11 лет, побил много рекордов, выигрывал титулы и в конечном итоге захотел чего-то большего.

Европейская карьера украинца получилась противоречивой. В "Боруссии" у него были удачные отрезки, в английском "Вест Хэме" их стало меньше. В "Аль-Айне" из ОАЭ Ярмоленко не сразу стал оправдывать ожидания, но сейчас очень неплох. Да и Ребров на тренерском мостике помогает. Ходят слухи о возможном возвращении 33-летнего хавбека в "Динамо", но пока не стоит на это надеяться.

10. Андрей Шевченко (Украина)

Перешел из киевского "Динамо" в Милан за 24 млн евро в 1999.

Стоимость трансфера, который в свое время стал рекордом, указана в эквиваленте. О Шевченко сложно написать что-то новое. Болельщики постарше каждый понедельник бежали к раскладке с газетами, чтобы узнать, сколько на выходных Шева забил очередному сопернику "Милана". Первая и главная звезда в истории украинского футбола. И достаточно успешный тренер, если учитывать работу с национальной командой страны.

После "Милана" неудачно играл за "Челси" и помог "Динамо", где и завершил карьеру. Сейчас является амбассадором United24.

Места с 10 по 15 в рейтинге самых дорогих продаж в истории УПЛ

Виталий Миколенко (Украина). Перешел из "Динамо" в "Эвертон" за 23,5 млн евро в 2022 году.

Илья Забарный (Украина). Перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 23 млн евро в 2023 году.

Александар Драгович (Австрия). Перешел из "Динамо" в "Байер" за 18 млн евро в 2016 году.

Сергей Ребров (Украина). Перешел из "Динамо" в "Тоттенхэм" за 18 млн в 2000 году.

Каха Каладзе (Грузия). Перешел из "Динамо" в "Милан" за 16 млн евро в 2001 году.

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