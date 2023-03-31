Зінченко гратиме із зіркою футболу: "Арсенал" націлився на топ форварда
Лондонський "Арсенал" збирається посилити склад цього літа. Столична команда вже починає готуватись до участі у Лізі чемпіонів.
Головний тренер команди Мікель Артета сформував список футболістів, яких "каноніри" намагатимуться купити, повідомляє The Evening Standard.
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Кого придбає "Арсенал"?
Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі. Команда Мікеля Артети після 28 турів очолює таблицю і випереджає "Манчестер Сіті" на вісім очок, хоча "містяни" ще мають матч у запасі.
Вже зараз лондонський клуб готується до відкриття літнього трансферного вікна. У "Арсеналу" друга найрезультативніша атака в АПЛ. "Каноніри" відстають від "Ман Сіті" лише на один забитий м'яч. Попри це, Мікель Артета хоче посилити атаку команди.
У списку форвардів лондонського клубу опинилося одразу п'ять футболістів:
- Домінік Калверт-Льюїн ("Евертон");
- Душан Влахович ("Ювентус");
- Теммі Абрахам ("Рома");
- Віктор Осімхен ("Наполі");
- Расмус Хойлунд ("Аталанта").
"Арсенал" готовий витратити на перехід одного з цих форвардів понад 50 млн фунтів стерлінгів.
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