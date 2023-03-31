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Зінченко гратиме із зіркою футболу: "Арсенал" націлився на топ форварда

31 березня 2023 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко гратиме із зіркою футболу — Арсенал націлився на топ форварда
"Каноніри" обирають результативного форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" збирається посилити склад цього літа. Столична команда вже починає готуватись до участі у Лізі чемпіонів.

Головний тренер команди Мікель Артета сформував список футболістів, яких "каноніри" намагатимуться купити, повідомляє The Evening Standard.

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Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі. Команда Мікеля Артети після 28 турів очолює таблицю і випереджає "Манчестер Сіті" на вісім очок, хоча "містяни" ще мають матч у запасі.

Теммі Абрахам

Вже зараз лондонський клуб готується до відкриття літнього трансферного вікна. У "Арсеналу" друга найрезультативніша атака в АПЛ. "Каноніри" відстають від "Ман Сіті" лише на один забитий м'яч. Попри це, Мікель Артета хоче посилити атаку команди.

У списку форвардів лондонського клубу опинилося одразу п'ять футболістів:

  • Домінік Калверт-Льюїн ("Евертон");
  • Душан Влахович ("Ювентус");
  • Теммі Абрахам ("Рома");
  • Віктор Осімхен ("Наполі");
  • Расмус Хойлунд ("Аталанта").

"Арсенал" готовий витратити на перехід одного з цих форвардів понад 50 млн фунтів стерлінгів.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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