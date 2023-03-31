Зінченко гратиме із зіркою футболу — Арсенал націлився на топ форварда

"Каноніри" обирають результативного форварда

Лондонський "Арсенал" збирається посилити склад цього літа. Столична команда вже починає готуватись до участі у Лізі чемпіонів.

Головний тренер команди Мікель Артета сформував список футболістів, яких "каноніри" намагатимуться купити, повідомляє The Evening Standard.

Кого придбає "Арсенал"?

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул у Прем'єр-лізі. Команда Мікеля Артети після 28 турів очолює таблицю і випереджає "Манчестер Сіті" на вісім очок, хоча "містяни" ще мають матч у запасі.

Вже зараз лондонський клуб готується до відкриття літнього трансферного вікна. У "Арсеналу" друга найрезультативніша атака в АПЛ. "Каноніри" відстають від "Ман Сіті" лише на один забитий м'яч. Попри це, Мікель Артета хоче посилити атаку команди.

У списку форвардів лондонського клубу опинилося одразу п'ять футболістів:

Домінік Калверт-Льюїн ("Евертон");

Душан Влахович ("Ювентус");

Теммі Абрахам ("Рома");

Віктор Осімхен ("Наполі");

Расмус Хойлунд ("Аталанта").

"Арсенал" готовий витратити на перехід одного з цих форвардів понад 50 млн фунтів стерлінгів.

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