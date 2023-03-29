Экс-игрок сборной Украины прошел стажировку на тренера в Арсенале

Украинские тренеры не теряли времени даром во время международной паузы

Перерыв на международные матчи пошел на пользу некоторым тренерам из УПЛ. Так, экс-игрок сборной Украины, а ныне исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар прошел стажировку в лондонском "Арсенале".

Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Посодействовал этому спортивный директор "канониров" Эду Гаспар. Он лично пригласил украинского коуча пройти обучение в "Арсенале".

К тому же во время поездки на "туманный альбион" Эдмар побывал в расположении национальной сборной Украины, а также посетил матч "сине-желтых" против Англии.

"Арсенал" — топ уровень

Эдмар получил положительные эмоции от стажировки, а также отметил уровень английского гранда.

"Мои впечатления от пребывания в расположении "Арсенала" — максимально положительные. В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый человек знает, что он должен делать и для чего он это делает, все работают" для успехов команды.

Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или спортивный директор Эду Гаспар. Он проделал огромную работу для того, чтобы команда была там, где есть сейчас", — поделился увиденным Эдмар.

Следует отметить, что лондонский "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ. А в составе "канониров" выступает украинец Александр Зинченко.

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