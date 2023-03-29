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Ексгравець збірної України пройшов стажування в "Арсеналі"

29 березня 2023 19:44
- Сергій Гусенцев
Ексгравець збірної України пройшов стажування на тренера в Арсеналі
Українські тренери не гаяли часу дарма під час міжнародної паузи
- Сергій Гусенцев

Перерва на міжнародні матчі пішла на користь деяким тренерам з УПЛ. Так, ексгравець збірної України, а нині виконувач обов'язків головного тренера "Металіста 1925" Едмар пройшов стажування в лондонському "Арсеналі". 

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу. 

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Посприяв цьому спортивний директор "канонірів" Еду Гаспар. Він особисто запросив українського коуча пройти навчання в "Арсеналі".  

Едмар в "Арсеналі"

До того ж під час поїздки на "туманний альбіон" Едмар побував у розташуванні національної збірної України, а також відвідав матч "синьо-жовтих" проти Англії. 

"Арсенал" — топ-рівень 

Едмар отримав лише позитивні емоції від стажування, а також відзначив рівень англійського гранда. 

"Мої враження від перебування у розташуванні "Арсеналу" — максимально позитивні. У цьому клубі все працює на найвищому рівні. Коли заходиш на їх базу, одразу бачиш, що кожна людина знає, що вона має робити й для чого вона це робить, всі працюють задля успіхів команди.

Ці слова стосуються, як звичайних працівників, так і, звісно, керівників клубу, таких, як головний тренер Мікель Артета чи спортивний директор Еду Гаспар. Він виконав величезну роботу для того,  щоб команда була там, де є зараз", — поділився побаченим Едмар.

Едмар в "Арсеналі"

Слід зазначити, що лондонський "Арсенал" наразі очолює турнірну таблицю АПЛ. У складі "канонірів" виступає українець Олександр Зінченко. 

Нагадаємо, збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

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