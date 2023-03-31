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Зинченко будет играть со звездой футбола: "Арсенал" нацелился на топ форварда

31 марта 2023 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко будет играть со звездой футбола — Арсенал нацелился на топ форварда
"Канониры" выбирают результативного форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" собирается усилить состав летом этого года. Столичная команда уже начинает готовиться к участию в Лиге чемпионов. 

Главный тренер команды Микель Артета сформировал список футболистов, которых "канониры" постараются купить, сообщает The Evening Standard

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Кого купит "Арсенал"?

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты после 28 туров возглавляет таблицу и опережает "Манчестер Сити" на восемь очков, хотя у "горожан" еще есть матч в запасе. 

Темми Абрахам

Уже сейчас лондонский клуб готовится к открытию летнего трансферного окна. У "Арсенала" вторая самая результативная атака в АПЛ. "Канониры" отстают от "Ман Сити" только на один забитый мяч. Несмотря на это Микель Артета хочет усилить атаку команды. 

В списке форвардов лондонского клуба оказалось сразу пять футболистов:

  • Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон");
  • Душан Влахович ("Ювентус");
  • Тэмми Абрахам ("Рома");
  • Виктор Осимхен ("Наполи");
  • Расмус Хойлунд ("Аталанта").

"Арсенал" готов потратить на переход одного из этих форвардов более 50 млн фунтов стерлингов. 

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