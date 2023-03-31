Зинченко будет играть со звездой футбола — Арсенал нацелился на топ форварда

"Канониры" выбирают результативного форварда

Лондонский "Арсенал" собирается усилить состав летом этого года. Столичная команда уже начинает готовиться к участию в Лиге чемпионов.

Главный тренер команды Микель Артета сформировал список футболистов, которых "канониры" постараются купить, сообщает The Evening Standard.

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Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты после 28 туров возглавляет таблицу и опережает "Манчестер Сити" на восемь очков, хотя у "горожан" еще есть матч в запасе.

Уже сейчас лондонский клуб готовится к открытию летнего трансферного окна. У "Арсенала" вторая самая результативная атака в АПЛ. "Канониры" отстают от "Ман Сити" только на один забитый мяч. Несмотря на это Микель Артета хочет усилить атаку команды.

В списке форвардов лондонского клуба оказалось сразу пять футболистов:

Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон");

Душан Влахович ("Ювентус");

Тэмми Абрахам ("Рома");

Виктор Осимхен ("Наполи");

Расмус Хойлунд ("Аталанта").

"Арсенал" готов потратить на переход одного из этих форвардов более 50 млн фунтов стерлингов.

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