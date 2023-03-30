Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри

Відома тенісистка відновлює кар'єру

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на ґрунтовому турнірі ITF W100. Спортсменка понад рік не виходила кортом.

Світоліна понад десять років не брала участі у турнірах ITF, нагадують Новини.LIVE.

Турнір ITF W100 пройде з 17 по 23 квітня у португальському Оейраші. Колишня третя ракетка світу здобула wild card від організаторів змагань.

Повернення Світоліної

Останнім разом Світоліна виступала на змаганнях в ITF-турі у серпні 2013 року. Тоді вона стала чемпіонкою на турнірі із призовим фондом 75 тис. доларів у Донецьку.

Наступного тижня українська тенісистка візьме участь у турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Світоліна понад рік не грала у теніс. У цей час вона присвятила підготовці до народження доньки.​​​

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