Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на ґрунтовому турнірі ITF W100. Спортсменка понад рік не виходила кортом.
Світоліна понад десять років не брала участі у турнірах ITF, нагадують Новини.LIVE.
-
Українські військові зможуть демобілізовуватися за власним бажанням: кого стосується
-
Камілла у тіарі та намисті Єлизавети II підкорила німців на офіційному прийомі
-
"Велика проблема": Циганков зіткнувся з цим в Іспанії
-
Колишня бранка концтабору "Аушвіц" стала зіркою TikTok
-
В Одесі встановлять табличку ЮНЕСКО: де саме
-
Експосадовець Генштабу спрогнозував час відновлення росіянами наступу на Вугледар
-
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару
-
Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком
-
З Чехії в Україну їдуть комплекси ППО Viktor
-
Українці на тлі війни активно відкривали новий бізнес: де найбільше та в яких сферах
Турнір ITF W100 пройде з 17 по 23 квітня у португальському Оейраші. Колишня третя ракетка світу здобула wild card від організаторів змагань.
Повернення Світоліної
Останнім разом Світоліна виступала на змаганнях в ITF-турі у серпні 2013 року. Тоді вона стала чемпіонкою на турнірі із призовим фондом 75 тис. доларів у Донецьку.
Наступного тижня українська тенісистка візьме участь у турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Світоліна понад рік не грала у теніс. У цей час вона присвятила підготовці до народження доньки.
Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.
Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.