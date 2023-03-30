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Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри

30 березня 2023 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри
Відома тенісистка відновлює кар'єру
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна виступить на ґрунтовому турнірі ITF W100. Спортсменка понад рік не виходила кортом.

Світоліна понад десять років не брала участі у турнірах ITF, нагадують Новини.LIVE.

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Турнір ITF W100 пройде з 17 по 23 квітня у португальському Оейраші. Колишня третя ракетка світу здобула wild card від організаторів змагань.

Еліна Світоліна

Повернення Світоліної

Останнім разом Світоліна виступала на змаганнях в ITF-турі у серпні 2013 року. Тоді вона стала чемпіонкою на турнірі із призовим фондом 75 тис. доларів у Донецьку.

Наступного тижня українська тенісистка візьме участь у турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Світоліна понад рік не грала у теніс. У цей час вона присвятила підготовці до народження доньки.​​​

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

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