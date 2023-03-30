Месси обижен на Мбаппе: во Франции сравнили зарплату звезд "ПСЖ"
Французский футбольный клуб "ПСЖ" выплачивает своим футболистом огромные зарплаты. Другие команды Лиги 1 не могут конкурировать с грандом по этому показателю.
В первой десятке самых высокооплачиваемых футболистов Франции оказались только игроки "ПСЖ", сообщает L'Equipe.
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Стали известны самые большие зарплаты футболистов в чемпионате Франции по футболу. Не удивительно, что на первом месте оказался лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Странно другое: Лионель Месси занял только третье место в этом списке.
Бразилец Неймар продолжает удерживать вторую строчку в рейтинге при том, что в клубе хотят от него избавиться. Примечателен еще и тот факт, что в первой десятке нет ни одного игрока другой команды.
Ситуация не меняется из года в год. Не так давно в этом списке были Кейлор Навас и Анхель Ди Мария, которые сейчас выступают в других клубах. Факт заключается в том, что никто не может конкурировать с "ПСЖ" в плане зарплат во Франции.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов французской Лиги 1
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 6 млн евро в месяц);
- Неймар ("ПСЖ", 3,67);
- Лионель Месси ("ПСЖ", 3,37);
- Маркиньос ("ПСЖ", 1,2);
- Марко Верратти ("ПСЖ", 1,2);
- Ашраф Хакими ("ПСЖ", 1,08);
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", 916 тыс.);
- Серхио Рамос ("ПСЖ", 791 тыс.);
- Хуан Бернат ("ПСЖ", 730 тыс.);
- Норди Мукиэле ("ПСЖ", 700 тыс.).
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