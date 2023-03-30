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Мессі ображений на Мбаппе: у Франції порівняли зарплату зірок "ПСЖ"

30 березня 2023 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі ображений на Мбаппе — у Франції порівняли зарплату зірок "ПСЖ"
Французькі клуби досі не можуть конкурувати із "ПСЖ"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький футбольний клуб "ПСЖ" виплачує своїм футболістам величезні зарплати. Інші команди Ліги 1 не можуть конкурувати із грандом за цим показником.

У першій десятці найбільш високооплачуваних футболістів Франції опинилися лише гравці "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Стали відомі найбільші зарплати футболістів у чемпіонаті Франції з футболу. Не дивно, що на першому місці опинився лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Дивно інше: Ліонель Мессі посів лише третє місце у цьому списку.

Неймар

Бразилець Неймар продовжує утримувати другий рядок у рейтингу при тому, що в клубі хочуть його позбутися. Примітним є ще й той факт, що в першій десятці немає жодного гравця іншої команди.

Ситуація не змінюється рік у рік. Нещодавно в цьому списку були Кейлор Навас та Анхель Ді Марія, які зараз виступають в інших клубах. Факт полягає в тому, що ніхто не може конкурувати з "ПСЖ" щодо зарплат у Франції.

Топ 10 найоплачуваніших футболістів французької Ліги 1

  • Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", 6 млн євро на місяць);
  • Неймар ("ПСЖ", 3,67);
  • Ліонель Мессі ("ПСЖ", 3,37);
  • Маркіньйос ("ПСЖ", 1,2);
  • Марко Верратті ("ПСЖ", 1,2);
  • Ашраф Хакімі ("ПСЖ", 1,08);
  • Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", 916 тис.);
  • Серхіо Рамос ("ПСЖ", 791 тис.);
  • Хуан Бернат ("ПСЖ", 730 тис.);
  • Норді Мукіеле ("ПСЖ", 700 тис.).

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