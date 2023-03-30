Мессі ображений на Мбаппе — у Франції порівняли зарплату зірок "ПСЖ"

Французькі клуби досі не можуть конкурувати із "ПСЖ"

Французький футбольний клуб "ПСЖ" виплачує своїм футболістам величезні зарплати. Інші команди Ліги 1 не можуть конкурувати із грандом за цим показником.

У першій десятці найбільш високооплачуваних футболістів Франції опинилися лише гравці "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

Стали відомі найбільші зарплати футболістів у чемпіонаті Франції з футболу. Не дивно, що на першому місці опинився лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Дивно інше: Ліонель Мессі посів лише третє місце у цьому списку.

Бразилець Неймар продовжує утримувати другий рядок у рейтингу при тому, що в клубі хочуть його позбутися. Примітним є ще й той факт, що в першій десятці немає жодного гравця іншої команди.

Ситуація не змінюється рік у рік. Нещодавно в цьому списку були Кейлор Навас та Анхель Ді Марія, які зараз виступають в інших клубах. Факт полягає в тому, що ніхто не може конкурувати з "ПСЖ" щодо зарплат у Франції.

Топ 10 найоплачуваніших футболістів французької Ліги 1

Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", 6 млн євро на місяць);

Неймар ("ПСЖ", 3,67);

Ліонель Мессі ("ПСЖ", 3,37);

Маркіньйос ("ПСЖ", 1,2);

Марко Верратті ("ПСЖ", 1,2);

Ашраф Хакімі ("ПСЖ", 1,08);

Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", 916 тис.);

Серхіо Рамос ("ПСЖ", 791 тис.);

Хуан Бернат ("ПСЖ", 730 тис.);

Норді Мукіеле ("ПСЖ", 700 тис.).

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