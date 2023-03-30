Мессі ображений на Мбаппе: у Франції порівняли зарплату зірок "ПСЖ"
Французький футбольний клуб "ПСЖ" виплачує своїм футболістам величезні зарплати. Інші команди Ліги 1 не можуть конкурувати із грандом за цим показником.
У першій десятці найбільш високооплачуваних футболістів Франції опинилися лише гравці "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.
-
Російські окупанти зайняли майже усі медичні заклади Луганської області, — голова ОВА
-
Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів
-
Тренер "Марселя" прибрав конкурента Маліновського: відома причина
-
У ПЦУ заявили, що готові оформлювати документи на Почаївську Лавру
-
В Україні зафіксували рекордний сплеск викрадень авто
-
ПДВ на пальне повернуть до довоєнних 20%, — Гетманцев
-
Кіберзбір для ЗСУ: Фонд "Повернись живим" відзвітував про суму донатів
-
Росія планує нову мобілізацію: британська розвідка пояснила, як кремль маскуватиме цей процес
-
У Генпрокуратурі розповіли, скільки українських дітей постраждало від дій російських окупантів
-
Польща спрощує видачу карти побиту українським біженцям: що потрібно знати
Стали відомі найбільші зарплати футболістів у чемпіонаті Франції з футболу. Не дивно, що на першому місці опинився лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Дивно інше: Ліонель Мессі посів лише третє місце у цьому списку.
Бразилець Неймар продовжує утримувати другий рядок у рейтингу при тому, що в клубі хочуть його позбутися. Примітним є ще й той факт, що в першій десятці немає жодного гравця іншої команди.
Ситуація не змінюється рік у рік. Нещодавно в цьому списку були Кейлор Навас та Анхель Ді Марія, які зараз виступають в інших клубах. Факт полягає в тому, що ніхто не може конкурувати з "ПСЖ" щодо зарплат у Франції.
Топ 10 найоплачуваніших футболістів французької Ліги 1
- Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", 6 млн євро на місяць);
- Неймар ("ПСЖ", 3,67);
- Ліонель Мессі ("ПСЖ", 3,37);
- Маркіньйос ("ПСЖ", 1,2);
- Марко Верратті ("ПСЖ", 1,2);
- Ашраф Хакімі ("ПСЖ", 1,08);
- Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", 916 тис.);
- Серхіо Рамос ("ПСЖ", 791 тис.);
- Хуан Бернат ("ПСЖ", 730 тис.);
- Норді Мукіеле ("ПСЖ", 700 тис.).
Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.
Пропонуємо згадати про десять найдорожчих продажів футболістів в історії української Прем'єр-ліги. Майже всі вони й досі не завершили кар'єру.