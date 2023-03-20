Украинские теннисистки удивили позициями в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг теннисисток. Украинские спортсменки за последний месяц добились прогресса.
Марта Костюк и Ангелина Калинина установили новые личные рекорды, сообщает официальный сайт WTA.
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Новые позиции украинских спортсменок
Первой ракеткой Украины остается 26-летняя теннисистка из Новой Каховки Ангелина Калинина. В новом рейтинге женского тенниса украинка заняла 28-ю позиции. Это самое высокое место в карьере Калининой.
Необходимо констатировать прогресс и в карьере 20-летней киевлянки Марты Костюк. В этом году она выиграла свой первый турнир WTA, что позволило спортсменке подняться на 38-е место в рейтинге.
Рейтинг WTA по состоянию в марте 2023 года:
- 1. Ига Швентек (Польша) — 9975 очков
- 2. Арина Соболенко (беларусь) — 6740
- 3. Джессика Пегула (США) — 5605
- 4. Каролин Гарсия (Франция, +1) — 4990
- 5. Онс Жабер (Тунис, -1) — 4976
- 6. Кори Гауфф (США) — 4401
- 7. Елена Рыбакина (Казахстан, +3) — 3720
- 8. Дарья Косаткина (россия) — 3375
- 9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360
- 10. Мария Саккари (Греция, -3) — 3191
- 28. Ангелина Калинина (Украина, +1) — 1452
- 38. Марта Костюк (Украина, +2) — 1245
- 81. Леся Цуренко (Украина, +14) — 763
- 84. Екатерина Байндль (Украина, -2) — 748
- 136. Даяна Ястремская (Украина, +6) — 487
- 154. Дарья Снигирь (Украина, +4) — 428
- 1081. Элина Свитолина (Украина - 206) — 10
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал автором уникального достижения в чемпионате Испании по футболу.
Украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".