Украинские теннисистки удивили позициями в рейтинге WTA

Теннисистки из Украины проводят удачный сезон и улучшают позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг теннисисток. Украинские спортсменки за последний месяц добились прогресса.

Марта Костюк и Ангелина Калинина установили новые личные рекорды, сообщает официальный сайт WTA.

Новые позиции украинских спортсменок

Первой ракеткой Украины остается 26-летняя теннисистка из Новой Каховки Ангелина Калинина. В новом рейтинге женского тенниса украинка заняла 28-ю позиции. Это самое высокое место в карьере Калининой.

Необходимо констатировать прогресс и в карьере 20-летней киевлянки Марты Костюк. В этом году она выиграла свой первый турнир WTA, что позволило спортсменке подняться на 38-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA по состоянию в марте 2023 года:

1. Ига Швентек (Польша) — 9975 очков

2. Арина Соболенко (беларусь) — 6740

3. Джессика Пегула (США) — 5605

4. Каролин Гарсия (Франция, +1) — 4990

5. Онс Жабер (Тунис, -1) — 4976

6. Кори Гауфф (США) — 4401

7. Елена Рыбакина (Казахстан, +3) — 3720

8. Дарья Косаткина (россия) — 3375

9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360

10. Мария Саккари (Греция, -3) — 3191

28. Ангелина Калинина (Украина, +1) — 1452

38. Марта Костюк (Украина, +2) — 1245

81. Леся Цуренко (Украина, +14) — 763

84. Екатерина Байндль (Украина, -2) — 748

136. Даяна Ястремская (Украина, +6) — 487

154. Дарья Снигирь (Украина, +4) — 428

1081. Элина Свитолина (Украина - 206) — 10

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал автором уникального достижения в чемпионате Испании по футболу.

Украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".