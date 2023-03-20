Українські тенісистки здивували позиціями у рейтингу WTA

Тенісистки з України проводять вдалий сезон та покращують позиції у рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила рейтинг тенісисток. Українські спортсменки за останній місяць досягли прогресу.

Марта Костюк та Ангеліна Калініна встановили нові особисті рекорди, повідомляє офіційний сайт WTA.

Нові позиції українських спортсменок

Першою ракеткою України залишається 26-річна тенісистка із Нової Каховки Ангеліна Калініна. У новому рейтингу жіночого тенісу українка посіла 28 позиції. Це найвище місце у кар'єрі Калініної.

Необхідно констатувати прогрес і у кар'єрі 20-річної киянки Марти Костюк. Цього року вона виграла свій перший турнір WTA, що дозволило спортсменці піднятися на 38 місце у рейтингу.

Рейтинг WTA станом у березні 2023 року:

1. Іга Швйонтек (Польща) — 9975 очок

2. Аріна Соболенко (білорусь) — 6740

3. Джесіка Пегула (США) — 5605

4. Каролін Гарсія (Франція, +1) — 4990

5. Онс Жабер (Туніс, -1) — 4976

6. Корі Гауфф (США) — 4401

7. Олена Рибакіна (Казахстан, +3) — 3720

8. Дар'я Косаткіна (росія) — 3375

9. Белінда Бенчич (Швейцарія) — 3360

10. Марія Саккарі (Греція, -3) — 3191

28. Ангеліна Калініна (Україна, +1) — 1452

38. Марта Костюк (Україна, +2) — 1245

81. Леся Цуренко (Україна, +14) — 763

84. Катерина Байндль (Україна, -2) — 748

136. Даяна Ястремська (Україна, +6) — 487

154. Дар'я Снігір (Україна, +4) — 428

1081. Еліна Світоліна (Україна - 206) — 10

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков став автором унікального досягнення у чемпіонаті Іспанії з футболу.

Український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".