Українські тенісистки здивували позиціями у рейтингу WTA
Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила рейтинг тенісисток. Українські спортсменки за останній місяць досягли прогресу.
Марта Костюк та Ангеліна Калініна встановили нові особисті рекорди, повідомляє офіційний сайт WTA.
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Нові позиції українських спортсменок
Першою ракеткою України залишається 26-річна тенісистка із Нової Каховки Ангеліна Калініна. У новому рейтингу жіночого тенісу українка посіла 28 позиції. Це найвище місце у кар'єрі Калініної.
Необхідно констатувати прогрес і у кар'єрі 20-річної киянки Марти Костюк. Цього року вона виграла свій перший турнір WTA, що дозволило спортсменці піднятися на 38 місце у рейтингу.
Рейтинг WTA станом у березні 2023 року:
- 1. Іга Швйонтек (Польща) — 9975 очок
- 2. Аріна Соболенко (білорусь) — 6740
- 3. Джесіка Пегула (США) — 5605
- 4. Каролін Гарсія (Франція, +1) — 4990
- 5. Онс Жабер (Туніс, -1) — 4976
- 6. Корі Гауфф (США) — 4401
- 7. Олена Рибакіна (Казахстан, +3) — 3720
- 8. Дар'я Косаткіна (росія) — 3375
- 9. Белінда Бенчич (Швейцарія) — 3360
- 10. Марія Саккарі (Греція, -3) — 3191
- 28. Ангеліна Калініна (Україна, +1) — 1452
- 38. Марта Костюк (Україна, +2) — 1245
- 81. Леся Цуренко (Україна, +14) — 763
- 84. Катерина Байндль (Україна, -2) — 748
- 136. Даяна Ястремська (Україна, +6) — 487
- 154. Дар'я Снігір (Україна, +4) — 428
- 1081. Еліна Світоліна (Україна - 206) — 10
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