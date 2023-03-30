Украинский спортсмен Василий Зубрицкий погиб в боях за Луганскую область

Спортивное сообщество потеряло еще одного украинского воина

В боях на одной из самых горячих точек фронта погиб известный украинский спортсмен. Василий Зубрицкий отдал жизнь, защищая стратегически важный объект.

О трагедии сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В мирной жизни Василий Зубрицкий участвовал в соревнованиях по лыжному спортивному туризму в составе команды Закарпатской области.

Боевой путь Зубрицкого

В первые дни полномасштабного военного вторжения в Украину Василий Зубрицкий присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он принял участие в боях почти на всех наиболее опасных направлениях фронта.

В декабре воину исполнилось 27 лет, и он назвал день рождения одним из лучших в своей жизни. Месяц спустя Зубрицкий получил отпуск, который провел дома с семьей.

Еще седьмого марта воин написал в социальной сети "Все будет Украина". Его рота вела бои в районе села Площадка, которое находится у трассы Р-66. Она соединяет Сватово и Кременную. Ежедневно украинские военнослужащие отбивают в этом районе многочисленные атаки противника. Василий Зубрицкий погиб 12 марта.

"Светлая память и вечное уважение Герою, отдавшего жизнь за независимость и территориальную целостность Украины!" — написали в Министерстве молодежи и спорта.

Прощания с Зубрицким состоялось в родном селе Василия Каменица. На церемонию пришло более 500 человек.

Напомним, недавно погиб молодой украинский боксер Максим Галиничев, который отказался от спортивной карьеры ради возможности защищать страну от интервентов.