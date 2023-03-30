Український спортсмен Василь Зубрицький загинув у боях за Луганську область

Український спортсмен загинув у боях за Луганську область
У боях на одній із найгарячіших точок фронту загинув відомий український спортсмен. Василь Зубрицький віддав життя, боронячи стратегічно важливий об'єкт.
Про трагедію повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України.
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У мирному житті Василь Зубрицький брав участь у змаганнях з лижного спортивного туризму у складі команди Закарпатської області.
Бойовий шлях Зубрицького
У перші дні повномасштабного військового вторгнення в Україну Василь Зубрицький приєднався до Збройних сил України (ЗСУ). Він взяв участь у боях майже всіх найнебезпечніших напрямках фронту.
У грудні воїну виповнилося 27 років, і він назвав день народження одним із найкращих у своєму житті. Через місяць Зубрицький отримав відпустку, яку провів удома з родиною.
Ще 7 березня воїн написав у соціальній мережі "Все буде Україна". Його рота вела бої в районі села Майданчик, яке знаходиться біля траси Р-66. Вона з'єднує Сватове та Кремінну. Щодня українські військовослужбовці відбивають у цьому районі численні атаки супротивника. Василь Зубрицький загинув 12 березня
"Світла пам'ять та вічна повага Герою, який віддав життя за незалежність та територіальну цілісність України!" — написали у Міністерстві молоді та спорту.
Прощання із Зубрицьким відбулося у рідному селі Василя Камениця. На церемонію прийшло понад 500 людей.
Нагадаємо, нещодавно загинув молодий український боксер Максим Галінічев, який відмовився від спортивної кар'єри заради можливості захищати країну від інтервентів.