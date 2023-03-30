Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры

Известная теннисистка возобновляет карьеру

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на грунтовом турнире ITF W100. Спортсменка больше года не выходила на корт.

Свитолина более десяти лет не участвовала в турнирах ITF, напоминают Новини.LIVE.

Турнир ITF W100 пройдет с 17 по 23 апреля в португальском Оэйраше. Бывшая третья ракетка мира получила wild card от организаторов соревнований.

Возвращение Свитолиной

В последний Свитолина выступала на соревнованиях в ITF-туре в августе 2013 года. Тогда она стала чемпионкой на турнире с призовым фондом 75 тыс. долларов в Донецке.

На следующей неделе украинская теннисистка примет участием в турнире WTA 500 в Чарльстоне. Свитолина больше года не играла в теннис. Это время она посвятила подготовке к рождению дочери. ​​​​

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