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Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры

30 марта 2023 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры
Известная теннисистка возобновляет карьеру
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на грунтовом турнире ITF W100. Спортсменка больше года не выходила на корт. 

Свитолина более десяти лет не участвовала в турнирах ITF, напоминают Новини.LIVE

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Турнир ITF W100 пройдет с 17 по 23 апреля в португальском Оэйраше. Бывшая третья ракетка мира получила wild card от организаторов соревнований.

Элина Свитолина

Возвращение Свитолиной 

В последний Свитолина выступала на соревнованиях в ITF-туре в августе 2013 года. Тогда она стала чемпионкой на турнире с призовым фондом 75 тыс. долларов в Донецке.

На следующей неделе украинская теннисистка примет участием в турнире WTA 500 в Чарльстоне. Свитолина больше года не играла в теннис. Это время она посвятила подготовке к рождению дочери. ​​​​

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпийских игр в Париже. 

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