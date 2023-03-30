Динамо звільнить Луческу — коли це станеться

Ветеран тренерського цеху закінчує роботу в Україні

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення розірвати контракт із Мірчею Луческу. Румунський фахівець залишить столицю у червні цього року.

Досвідченому тренеру надійшла пропозиція очолити іншу команду, повідомляє GSP.

Київське "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Команда Мірчі Луческу не вийшла із простої групи у Лізі Європи. Після 18 турів чемпіонату України "біло-сині" посідають четверте місце у турнірній таблиці. Відставання від лідера становить дев'ять очок, і "Шахтар" ще має матч у запасі.

Влітку "Динамо" має намір продати ще кілька футболістів основи. У таких умовах Мірча Луческу не зміг дати гарантії успішного виступу наступного сезону.

Куди піде Луческу?

Тренер та керівництво клубу провели переговори, за підсумками яких було ухвалено рішення про звільнення румунського фахівця наприкінці поточного сезону. Контракт Луческу із "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Тренер погодився щонайменше вдвічі знизити суму відступних за дострокове розірвання угоди.

Румунський наставник не збирається на пенсію. Вже у липні він може очолити турецький "Фенербахче", який давно кличе Мірчу Луческу до Стамбула. Сторони часто контактують.

Щодо "Динамо", ім'я нового наставника команди поки не відоме. У клубі хотіли б, щоб ним став Сергій Ребров, але для українського фахівця це не є головною опцією.

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