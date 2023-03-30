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Лунин уходит из "Реала": три варианта продолжения карьеры голкипера сборной Украины

30 марта 2023 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уходит из Реала — три варианта продолжения карьеры
Голкипер сборной Украины занят поисками нового клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

 Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял решение покинуть "Реал" в конце текущего сезона. В каком клубе продолжит карьеру молодой футболист? 

Называем все варианты для перехода Лунина в материале Новини.LIVE

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Андрей Лунин уже пятый год защищает цвета мадридского "Реала". Украинскому вратарю так и не удалось пробиться в основу, хотя в нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе достаточно часто из-за травм Тибо Куртуа. 

Украинец провел 11 поединков за мадридский клуб во всех турнирах в сезоне 2022/2023. В четырех из них он не пропускал голы, в остальных — пропустил девять мячей. 24-летний голкипер помог "Реалу" выиграть Клубный чемпионат мира, хотя в финале пропустил три мяча (5:3). 

Однако 30-летний Куртуа не собирается покидать "Реал" в ближайшие годы. Значит это придется сделать Лунину, чтобы не деградировать в никому не нужного футболиста без игровой практики. 

Лунин уже принял решение о смене клуба. Можно представить, насколько тяжелым оно получилось для Андрея, который с детства болеет за "Реал". Но так будет лучше прежде всего дня него самого. 

Куда перейдет украинский вратарь? Пока вариантов не много, можно вспомнить их все. 

Наиболее вероятный вариант: "Севилья" 

Перспективы: стать основным игроком испанской Ла Лиги

"Нервионцы" хотели подписать другого украинского голкипера, но стоимость Анатолия Трубина за последний месяц существенно выросла. Теперь клуб из Андалусии переключив внимание на Анатолия Трубина. 

Андрей Лунин

"Севилья" хочет заменить Яссина Буну, который через несколько месяцев отправится в Англию. Вариант с Луниным кажется идеальным. "Реал" не будет ставить высокий ценник на игрока, которым все еще дорожит. Настолько, что в при трансфере будет условие о возможном выкупе украинца "Реалом". Покупку стоимостью 8-10 млн евро "Севилья" сможет себе позволить. 

Лунин знаком со спецификой чемпионата Испании, у него нет языкового барьера, зато хватает желания показать себя в лучшем виде. Такой вариант устроит все стороны. 

Компромиссный вариант: "Овьедо" 

Перспективы: быть звездой в середняке Сегунды

Информация о переходе в состав "карбайонцев" появилась несколько месяцев назад. Якобы на таком варианте настаивала супруга голкипера. Лунин уже выступал за "Овьедо" на правах аренды, как и в "Леганесе" с "Вальядолидом". Его хорошо знают в клубе и готовы принять. 

Андрей Лунин

Но речь идет исключительно об аренде, ибо клуб из Сегунды не может позволить себе настолько дорогой трансфер. Украинцу вряд ли хочется идти на понижение в классе, тем более при наличии предложения от клуба из элитного дивизиона. 

Фантастический вариант: "Бавария" 

Перспективы: конкуренция с Зоммером и Нойером за место в заявке 

Информация о мюнхенцах появилась неделю назад в немецкой прессе, пока никто ее официально не подтвердил. 

"Бавария "запланировала на лето кадровую революцию. Ульрайх покинет команду, перспективы травмированного Нойера не совсем понятны. Можно рассчитывать и на Зоммера, но руководство клуба хочет обезопасить команду от неожиданностей. 

Андрей Лунин

Если предложение действительно поступит, Лунину придется снова конкурировать со звездами мирового футбола на своей позиции. Вряд ли Андрей захочет опять пройти через подобное. Но решение принимать ему. 

Как бы то ни было, следующий сезон украинский вратарь начнет не в "Реале". Он получит новый шанс и со временем сможет вернуться в Мадрид. 

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпийских игр в Париже. 

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина выбрала необычный вариант продолжения карьеры.

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