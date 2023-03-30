Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України arrow

Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

30 березня 2023 16:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін йде з Реала — три варіанти продовження кар'єри
Голкіпер збірної України зайнятий пошуками нового клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прийняв рішення залишити "Реал" наприкінці цього сезону. У якому клубі продовжить кар'єру молодий футболіст?

Перераховуємо всі варіанти Луніна в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Андрій Лунін уже п'ятий рік захищає кольори мадридського "Реалу". Українському воротареві так і не вдалося пробитися в основу, хоча цього сезону він виходив у стартовому складі досить часто через травми Тібо Куртуа.

Українець провів 11 поєдинків за мадридський клуб у всіх турнірах у сезоні 2022/2023. У чотирьох із них він не пропускав голи, в решті — пропустив дев'ять м'ячів. 24-річний голкіпер допоміг "Реалу" виграти Клубний чемпіонат світу, хоча у фіналі пропустив три м'ячі (5:3).

Проте 30-річний Куртуа не збирається залишати "Реал" у найближчі роки. Це доведеться зробити Луніну, щоб не деградувати в нікому не потрібного футболіста без ігрової практики.

Лунін вже ухвалив рішення про зміну клубу. Можна уявити, наскільки важким воно вийшло для Андрія, який змалку вболіває за "Реал". Але так буде краще передусім дня його самого.

Куди перейде український воротар? Поки варіантів небагато, можна згадати їх усі.

Найімовірніший варіант: "Севілья"

Перспективи: стати основним гравцем іспанської Ла-Ліги

"Нервіонці" хотіли підписати іншого українського голкіпера, але вартість Анатолія Трубіна за останній місяць суттєво зросла. Тепер клуб з Андалусії переключивши увагу на Анатолія Трубіна.

Андрій Лунін

"Севілья" хоче замінити Яссіна Буну, який за кілька місяців вирушить до Англії. Варіант із Луніним здається ідеальним. "Реал" не ставитиме високий цінник на гравця, яким все ще дорожить. Настільки, що при трансфері буде умова про можливий викуп українця "Реалом". Купівлю вартістю 8-10 млн євро "Севілья" зможе собі дозволити.

Лунін знайомий зі специфікою чемпіонату Іспанії, він не має мовного бар'єра, зате вистачає бажання показати себе в кращому вигляді. Такий варіант влаштує усі сторони.

Компромісний варіант: "Ов'єдо"

Перспективи: бути зіркою у середняку Сегунди

Інформація про перехід до складу "карбайонців" з'явилася кілька місяців тому. Нібито на такому варіанті наполягала дружина голкіпера. Лунін вже виступав за "Ов'єдо" на правах оренди, як і в "Леганесі" з "Вальядолідом". Його добре знають у клубі та готові прийняти.

Андрій Лунін

Але йдеться виключно про оренду, бо клуб із Сегунди не може дозволити собі настільки дорогий трансфер. Українцю навряд чи хочеться йти на пониження у класі, тим більше за наявності пропозиції від клубу з елітного дивізіону.

Фантастичний варіант: "Баварія"

Перспективи: конкуренція із Зоммером та Ноєром за місце у заявці

Інформація про мюнхенців з'явилася тиждень тому у німецькій пресі, доки ніхто її офіційно не підтвердив.

"Баварія" запланувала на літо кадрову революцію. Ульрайх покине команду, перспективи травмованого Ноєра не зовсім зрозумілі. Можна розраховувати й на Зоммера, але керівництво клубу хоче убезпечити команду від несподіванок.

Андрій Лунін

Якщо пропозиція справді надійде, Луніну доведеться знову конкурувати із зірками світового футболу на своїй позиції. Навряд чи Андрій захоче знову пройти подібне. Але це буде його рішення.

Хай там як, наступного сезону український воротар розпочне не в "Реалі". Він отримає новий шанс і згодом зможе повернутися до Мадриду.

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

19:04 Принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні

Новина з відео

18:46 Як киянам зареєструвати кілька квартир під одним акаунтом в ЦКС

18:45 В Одесі створили мобільну службу паліативної допомоги дітям

18:43 Україна домовляється про обмін полоненими з рф через Туреччину, — посол

18:43Юрія Зозулю звільнено зі служби в поліції за власним бажанням, — Білошицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:40 Зеленський провів зустріч із делегацією німецького оборонно-промислового концерну

18:34 Другу частину фільму "Дюна" не покажуть на кінофестивалі у Венеції: причина

Новина з відео

18:25 Ніколи не кладіть ці продукти до великоднього кошика: що потрібно святити на Великдень

18:21Президент МОК Бах зганьбився через заяву про російських спортсменів

18:19 Штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про провокацію рф: подробиці

Новина з відео

18:46 Як киянам зареєструвати кілька квартир під одним акаунтом в ЦКС

Новина з відео

18:25 Ніколи не кладіть ці продукти до великоднього кошика: що потрібно святити на Великдень

Ексклюзив

17:45Підвищення заробітної плати й наслідки: думки одеситів щодо таких нововведень

Новина з відео

17:16 Каменських офіційно розлучається з Потапом: гучна заява від зіркового блогера

Новина з відео

17:15 Одеські волонтери плетуть сітки перед будівлею податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:04 У Мінкульті поскаржились на УПЦ МП: священники заважали роботі комісії та погрожували

Новина з відео

16:20 "Русскій мір" як він є: російська туристка напала на таксиста в Бразилії

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Новина з відео

15:34 "Ваша картка заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з фото

18:10Старий Салтів – рік після окупації

Ексклюзив

17:45Підвищення заробітної плати й наслідки: думки одеситів щодо таких нововведень

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Актуальне по темі

None 30 Березень 19:03

Принц Гаррі в сорочці від Dior відвідав останнє судове слухання у Лондоні

None 30 Березень 18:46

Як киянам зареєструвати кілька квартир під одним акаунтом в ЦКС

None 30 Березень 16:55

В Одесі створили мобільну службу паліативної допомоги дітям

None 30 Березень 18:43

Україна домовляється про обмін полоненими з рф через Туреччину, — посол

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB