Лунін йде з Реала — три варіанти продовження кар'єри

Голкіпер збірної України зайнятий пошуками нового клубу

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прийняв рішення залишити "Реал" наприкінці цього сезону. У якому клубі продовжить кар'єру молодий футболіст?

Перераховуємо всі варіанти Луніна в матеріалі Новини.LIVE.

Андрій Лунін уже п'ятий рік захищає кольори мадридського "Реалу". Українському воротареві так і не вдалося пробитися в основу, хоча цього сезону він виходив у стартовому складі досить часто через травми Тібо Куртуа.

Українець провів 11 поєдинків за мадридський клуб у всіх турнірах у сезоні 2022/2023. У чотирьох із них він не пропускав голи, в решті — пропустив дев'ять м'ячів. 24-річний голкіпер допоміг "Реалу" виграти Клубний чемпіонат світу, хоча у фіналі пропустив три м'ячі (5:3).

Проте 30-річний Куртуа не збирається залишати "Реал" у найближчі роки. Це доведеться зробити Луніну, щоб не деградувати в нікому не потрібного футболіста без ігрової практики.

Лунін вже ухвалив рішення про зміну клубу. Можна уявити, наскільки важким воно вийшло для Андрія, який змалку вболіває за "Реал". Але так буде краще передусім дня його самого.

Куди перейде український воротар? Поки варіантів небагато, можна згадати їх усі.

Найімовірніший варіант: "Севілья"

Перспективи: стати основним гравцем іспанської Ла-Ліги

"Нервіонці" хотіли підписати іншого українського голкіпера, але вартість Анатолія Трубіна за останній місяць суттєво зросла. Тепер клуб з Андалусії переключивши увагу на Анатолія Трубіна.

"Севілья" хоче замінити Яссіна Буну, який за кілька місяців вирушить до Англії. Варіант із Луніним здається ідеальним. "Реал" не ставитиме високий цінник на гравця, яким все ще дорожить. Настільки, що при трансфері буде умова про можливий викуп українця "Реалом". Купівлю вартістю 8-10 млн євро "Севілья" зможе собі дозволити.

Лунін знайомий зі специфікою чемпіонату Іспанії, він не має мовного бар'єра, зате вистачає бажання показати себе в кращому вигляді. Такий варіант влаштує усі сторони.

Компромісний варіант: "Ов'єдо"

Перспективи: бути зіркою у середняку Сегунди

Інформація про перехід до складу "карбайонців" з'явилася кілька місяців тому. Нібито на такому варіанті наполягала дружина голкіпера. Лунін вже виступав за "Ов'єдо" на правах оренди, як і в "Леганесі" з "Вальядолідом". Його добре знають у клубі та готові прийняти.

Але йдеться виключно про оренду, бо клуб із Сегунди не може дозволити собі настільки дорогий трансфер. Українцю навряд чи хочеться йти на пониження у класі, тим більше за наявності пропозиції від клубу з елітного дивізіону.

Фантастичний варіант: "Баварія"

Перспективи: конкуренція із Зоммером та Ноєром за місце у заявці

Інформація про мюнхенців з'явилася тиждень тому у німецькій пресі, доки ніхто її офіційно не підтвердив.

"Баварія" запланувала на літо кадрову революцію. Ульрайх покине команду, перспективи травмованого Ноєра не зовсім зрозумілі. Можна розраховувати й на Зоммера, але керівництво клубу хоче убезпечити команду від несподіванок.

Якщо пропозиція справді надійде, Луніну доведеться знову конкурувати із зірками світового футболу на своїй позиції. Навряд чи Андрій захоче знову пройти подібне. Але це буде його рішення.

Хай там як, наступного сезону український воротар розпочне не в "Реалі". Він отримає новий шанс і згодом зможе повернутися до Мадриду.

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