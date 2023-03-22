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В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб

22 марта 2023 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб
Жозе Моуринью может заменить в Мадриде Карло Анчелотти
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" уже летом 2023-го года останется без тренера. Нынешний наставник Карло Анчелотти займет аналогичную должность в сборной Бразилии. На место итальянского специалиста сватают Жозе Моуринью, который уже работал в Мадриде. 

В Испании оценили вероятность возвращения португальца на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен результатами команды в сезоне 2022/2023. Он считает, что настало время заменить главного тренера команды даже несмотря на то, что год назад "королевский клуб" выиграл Примеру и Лигу чемпионов. 

Жозе Моуринью

Карло Анчелотти хотел отработать контракт в "Реале" до конца и летом 2024-го года уйти на пенсию. Однако он получил предложение возглавить сборную Бразилии. Увольнение из мадридского клуба не огорчит итальянского специалиста. 

Кандидатура Моуринью

В прессе обсуждают, что заменить Карло Анчелотти на "Сантьяго Бернабеу" может Жозе Моуринью. У него сохранились прекрасные отношения с Флорентино Пересом, с которым 60-летний португалец часто созванивается. 

Моуринью уже работал в "Реале" с 2010-го по 2013-й годы. За это время мадридцы выиграли: 

  • чемпионат Испании;
  • Кубок Испании;
  • Суперкубок страны.

Моуринью не покорилась только Лига чемпионов, которую он выигрывал с "Порту" и "Интером". В настоящее время португалец тренирует итальянскую "Рому", с которой в прошлом сезоне завоевал Кубок Конференций. 

Португальский тренер считается главным кандидатом на пост наставника "Реала". Однако авторитетное испанское издание Marca сообщило, что речи о возвращении Моуринью на "Сантьяго Бернабеу" не идет. При этом не говорится, кто может заменить Карло Анчелотти во главе команды. 

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