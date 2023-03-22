В "Реале" рассказали, вернется ли Моуринью в клуб

Жозе Моуринью может заменить в Мадриде Карло Анчелотти

Мадридский "Реал" уже летом 2023-го года останется без тренера. Нынешний наставник Карло Анчелотти займет аналогичную должность в сборной Бразилии. На место итальянского специалиста сватают Жозе Моуринью, который уже работал в Мадриде.

В Испании оценили вероятность возвращения португальца на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен результатами команды в сезоне 2022/2023. Он считает, что настало время заменить главного тренера команды даже несмотря на то, что год назад "королевский клуб" выиграл Примеру и Лигу чемпионов.

Карло Анчелотти хотел отработать контракт в "Реале" до конца и летом 2024-го года уйти на пенсию. Однако он получил предложение возглавить сборную Бразилии. Увольнение из мадридского клуба не огорчит итальянского специалиста.

Кандидатура Моуринью

В прессе обсуждают, что заменить Карло Анчелотти на "Сантьяго Бернабеу" может Жозе Моуринью. У него сохранились прекрасные отношения с Флорентино Пересом, с которым 60-летний португалец часто созванивается.

Моуринью уже работал в "Реале" с 2010-го по 2013-й годы. За это время мадридцы выиграли:

чемпионат Испании;

Кубок Испании;

Суперкубок страны.

Моуринью не покорилась только Лига чемпионов, которую он выигрывал с "Порту" и "Интером". В настоящее время португалец тренирует итальянскую "Рому", с которой в прошлом сезоне завоевал Кубок Конференций.

Португальский тренер считается главным кандидатом на пост наставника "Реала". Однако авторитетное испанское издание Marca сообщило, что речи о возвращении Моуринью на "Сантьяго Бернабеу" не идет. При этом не говорится, кто может заменить Карло Анчелотти во главе команды.

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