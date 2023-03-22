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У "Реалі" розповіли, чи повернеться Моурінью до клубу

22 березня 2023 18:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Реалі" розповіли, чи повернеться Моурінью до клубу
Жозе Моурінью може замінити в Мадриді Карло Анчелотті
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" уже влітку 2023 залишиться без тренера. Нинішній наставник Карло Анчелотті обійме аналогічну посаду у збірній Бразилії. На місце італійського фахівця сватають Жозе Моурінью, який уже працював у Мадриді.

В Іспанії оцінили можливість повернення португальця на "Сантьяго Бернабеу", повідомляє Marca.

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Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес незадоволений результатами команди у сезоні 2022/2023. Він вважає, що настав час замінити головного тренера команди навіть попри те, що рік тому "королівський клуб" виграв Прімеру та Лігу чемпіонів.

Жозе Моуріньйо

Карло Анчелотті хотів відпрацювати контракт у "Реалі" до кінця і влітку 2024 року піти на пенсію. Однак він отримав пропозицію очолити збірну Бразилії. Звільнення з мадридського клубу не засмутить італійського фахівця.

Кандидатура Моурінью

У пресі обговорюють, що замінити Карло Анчелотті на Сантьяго Бернабеу може Жозе Моурінью. У нього збереглися чудові стосунки з Флорентіно Пересом, з яким 60-річний португалець часто телефонує.

Моурінью вже працював у "Реалі" з 2010-го до 2013-го року. За цей час мадридці виграли:

  • чемпіонат Іспанії;
  • Кубок Іспанії;
  • Суперкубок країни.

Моурінью не підкорилася лише Ліга чемпіонів, яку він вигравав із "Порту" та "Інтером". Наразі португалець тренує італійську "Рому", з якою минулого сезону завоював Кубок Конференцій.

Португальський тренер вважається головним кандидатом на посаду наставника "Реала". Проте авторитетне іспанське видання Marca повідомило, що про повернення Моурінью на "Сантьяго Бернабеу" не йдеться. При цьому не йдеться про те, хто може замінити Карло Анчелотті на чолі команди.

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