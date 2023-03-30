"Динамо" уволит Луческу: когда это произойдет
Руководство киевского "Динамо" приняло решение расторгнуть контракт с Мирчей Луческу. Румынский специалист покинет столицу в июне этого года.
Опытному тренеру поступило предложение возглавить другую команду, сообщает GSP.
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Киевское "Динамо" провалило сезон 2022/2023. Команда Мирчи Луческу не вышла из простой группы в Лиге Европы. После 18 туров чемпионата Украины "бело-синие" занимают четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет девять очков, и у "Шахтера" еще есть матч в запасе.
Летом "Динамо" собирается продать еще несколько футболистов основы. В таких условиях Мирча Луческу не смог дать гарантии успешного выступления в следующем сезоне.
Куда уйдет Луческу?
Тренер и руководство клуба провели переговоры, по итогам которых было принято решение об уходе румынского специалиста в конце текущего сезона. Контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Тренер согласился как минимум вдвое снизить сумму отступных за досрочное расторжение соглашения.
Румынский наставник не собирается на пенсию. Уже в июле он может возглавить турецкий "Фенербахче", который давно зовет Мирчу Луческу в Стамбул. Стороны часто контактируют.
Что касается "Динамо", имя нового наставника команды пока не известно. В клубе хотели бы, чтобы им стал Сергей Ребров, но для украинского специалиста это не главная опция.
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