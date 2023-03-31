Яремчук может перейти в один из клубов Бундеслиги

Украинский форвард привлек интерес известной немецкой команды

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Футболистом интересуется один из клубов Бундеслиги.

Кандидатура Яремчука оказалась в списке трансферов немецкого "Майнца 05", сообщает Bild.

В услугах Романа Яремчука заинтересован немецкий "Майнц". 27-летний форвард проводит один из худших сезонов в своей карьере, но его карьера может получить новый импульс уже летом этого года.

Зачем "Майнцу" Яремчук?

"Карнавальщики" подбирают замену Кариму Онисиво. Австрийский форвард является лучшим бомбардиром "Майнца" в этом сезоне, на его счету девять голов и три результативные передачи.

Летом Онисиво может купить "РБ Зальцбург", готовый заплатить за игрока до 20 млн евро. "Майнц" рассматривает кандидатуры сразу нескольких форвардов на замену, и среди них есть Роман Яремчук.

Тренер "Майнца" Бу Свенссон умеет раскрывать потенциал футболистов, которые проходят через сложный период карьеры. Для Яремчука переезд в Бундеслигу стал бы неплохим вариантом. Осталось узнать, отпустит ли украинца "Брюгге", который заплатил за него 16 млн евро.

В сезоне 2022/2023 украинский форвард сыграл в Бельгии 20 матчей, забил два мяча и сделал столько же результативных передач.

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