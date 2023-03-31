Яремчук може перейти в один із клубів Бундесліги

Український форвард привернув увагу відомої німецької команди

Форвард збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Футболістом цікавиться один із клубів Бундесліги.

Кандидатура Яремчука опинилася у списку трансферів німецького "Майнца 05", повідомляє Bild.

У послугах Романа Яремчука зацікавлений німецький "Майнц". 27-річний форвард проводить один із найгірших сезонів у своїй кар'єрі, але його кар'єра може отримати новий імпульс уже влітку цього року.

Навіщо "Майнцу" Яремчук?

"Карнавальники" підбирають заміну Каріму Онісіво. Австрійський форвард є найкращим бомбардиром "Майнца" цього сезону, на його рахунку дев'ять голів і три результативні передачі.

Влітку Онісіво може купити "РБ Зальцбург", який готовий заплатити за гравця до 20 млн євро. "Майнц" розглядає кандидатури одразу кількох форвардів на заміну і серед них є Роман Яремчук.

Тренер "Майнца" Бу Свенссон вміє розкривати потенціал футболістів, які проходять через складний період кар'єри. Для Яремчука переїзд до Бундесліги став би непоганим варіантом. Залишилося дізнатися, чи відпустить українця "Брюгге", який заплатив за нього 16 млн євро.

У сезоні 2022/2023 український форвард зіграв у Бельгії 20 матчів, забив два м'ячі та зробив стільки ж результативних передач.

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