Не Фьюри и не Дюбуа — Усик выбрал соперника

Украинский чемпион вернется на ринг в ближайшие месяцы

Украинский боксер Александр Усик намерен провести бой в ближайшие шесть недель. Уже известно, кто станет новым соперником чемпиона.

Джон Фьюри уверен, что Усик выйдет на ринг с Уайлдером, сообщает Metro.

Отец британского боксера Тайсона Фьюри уверен в том, что команда Александра Усика подписала контракт на бой с Дейонтеем Уайлдером. Поединок должен в ближайшее время состояться в Саудовской Аравии. Официально о нем еще не объявила ни одна из сторон.

Секретная договоренность

После срыва боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик столкнулся с необходимостью защиты своих чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. Одним из претендентов на титул является британский боксер Даниэль Дюбуа. Он должен был стать следующим соперником украинца, но этот поединок снова может быть отложен.

Джон Фьюри считает, что команде Усика удалось договориться с представителями Дюбуа об отсрочке боя. По его мнению, Даниэлю заплатили за то, чтобы он не настаивал на проведении поединка в ближайшие месяцы.

Уайлдер давно предлагал бой Усику. После поражений от Фьюри в 2020 и 2021 годах Дейонтей провел только один поединок, победив Роберта Хелениуса. Бой с украинским чемпионом придаст его карьере новый импульс.

Напомним, назван самый оплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

Киевское "Динамо" уволит главного тренера команды Мирчу Луческу. Уже известно, когда это произойдет.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина избрала необычный вариант продолжения карьеры.