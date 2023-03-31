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Не Ф'юрі та не Дюбуа: Усик обрав суперника

31 березня 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Не Ф'юрі та не Дюбуа — Усик обрав суперника
Український чемпіон повернеться на ринг найближчими місяцями
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик має намір провести бій у найближчі шість тижнів. Вже відомо, хто стане новим суперником чемпіона.

Джон Ф'юрі впевнений, що Усик вийде на ринг з Вайлдером, повідомляє Metro.

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Батько британського боксера Тайсона Ф'юрі впевнений у тому, що команда Олександра Усика підписала контракт на бій із Дейонтеєм Вайлдером. Поєдинок має найближчим часом відбутися у Саудівській Аравії. Офіційно про нього ще не оголосила жодна зі сторін.

Олександр Усик

Секретна домовленість

Після зриву бою з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик зіткнувся із необхідністю захисту своїх чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF. Одним із претендентів на титул є британський боксер Даніель Дюбуа. Він мав стати наступним суперником українця, але цей двобій знову може бути відкладений.

Джон Ф'юрі вважає, що команді Усика вдалося домовитись із представниками Дюбуа про відстрочку бою. На його думку, Даніель заплатив за те, щоб він не наполягав на проведенні поєдинку в найближчі місяці.

Вайлдер давно пропонував бій Усику. Після поразок від Ф'юрі у 2020 та 2021 роках Дейонтей провів лише один поєдинок, перемігши Роберта Хеленіуса. Бій з українським чемпіоном надасть його кар'єрі нового імпульсу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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