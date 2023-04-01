Підсумки матчів суботи 19 туру УПЛ

Команди провели 9 голів в 4-х матчах

Українська Прем’єр-ліга поступово повертається до звичного розкладу після паузи пов’язаної з матчами збірних. В перший день 19-го туру УПЛ "Олександрія" Руслана Ротаня впевнено перемогла "Ворсклу", "Кривбас" на виїзді взяв 3 очки проти "Вереса", "Інгулець" здобув вольову перемогу над "Минаєм", а "Металіст" та "Колос" розійшлися миром.

Підсумки суботніх матчів Української Прем’єр-ліга в матеріалі Новини.LIVE.

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В день Гуморини у зустрічі "Минай" – "Інгулець" рахунок на 21-й хвилині відкрив високий одеський захисник Юрій Кравчук, коли подача кутового з правого флангу закрутилась йому на голову, а він перевів м’яч у дальній кут.

Щоб здобути домашню перемогу “Минаю” не вистачило 6 хвилин основного часу. На 84-й хвилині якесь божевілля всередині штрафного господарів спричинила серія рикошетів, і в підсумку той самий Кравчук примудрився перекинути головою власного голкіпера, а разом із тим ще й підставив Мельника, який намагався врятувати ворота.

Проте й сам Олександр залишив стосовно своєї гри наприкінці матчу забагато запитань — уже на останній компенсованій хвилині він рукою зіграв у власному карному майданчику. Ковальову не склало труднощів пробити з пенальті в лівий верхній кут, і разом із тим принести команді вольову перемогу.

Минай — Інгулець 1:2

Голи: Ю. Кравчук, 21 — Мельник, 84 (автогол), Ковальов, 90+5 (пен.)

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Трубочкін (Булеза, 66) — Вітенчук, Шишка (Петько, 82) — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Паламар (Вишневський, 46).

Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай (Марусич, 46) — Головкін (Одарюк, 82), Кучеренко (Резепов, 82), Кухарук, Козак — Д. Кравчук (Козиренко, 59).

Попередження: Твердохліб, Мельник

Руслан Ротань нарешті переміг разом з "Олександрією". Це перша його перемога на посаді головного тренера після 4 нічиїх. Та ще і як – вдома розгромили "Ворсклу".

У першому таймі господарі поля забили двічі. Спочатку після атаки правим флангом, Третьяков прострілив на Кожушко, але того в підкаті випередив досвідчений Пердута, зрізавши м'яч у власні ворота. А згодом вже Кожушко віддав гольову на Кулакова, який у дотик точно пробив повз Ісенка.

На 72-й хвилині "містяни" забили третій. Іменинник Рибалка якісно подав з кута поля, що дозволило Логінову забити дебютний гол за нову команду.

Таким чином, колектив Руслана Ротаня піднявся на п'яту сходинку у таблиці Прем'єр-Ліги. Команда Віктора Скрипника знаходиться в небезпечній зоні від зони вильоту.

Олександрія — Ворскла 3:0

Голи: Пердута, 25, а/г, Кулаков, 41, Логінов, 78

Олександрія: Шевченко - Мірошніченко (Кобзар, 75), Бабогло, Логінов, Цуріков — Рибалка — Кожушко (Калітвінцев, 58), Мустафаєв (Сігеєв, 75), Ковалець (Михайленко, 64), Третяков — Кулаков (Копина, 64)

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук (Скляр, 76), Рамірес (Бацула, 46), Кравець — Павлюк, Юрченко — Родрігес (Олійник, 64), Степанюк (Челядін, 46), Сефері — Лопес (Кане, 58)

Попередження: Рамірес, Лопес

"Кривбас" у меншості та в гостях обіграв рівненський “Верес” із рахунком 2:1. Рахунок у матчі було відкрито на 51 хвилині, коли Клім Приходько скористався передачею Максима Задераки.

Через 9 хвилин команда Юрія Вернидуба залишилася у меншості після вилучення Дениса Устименка, який отримав два "гірчичника" за дві хвилини.

На 82-й хвилині Верес відігрався зусиллями Андрія Блізніченка, який вийшов на заміну та реалізував пенальті. Однак лише через одну хвилину криворіжці знову забили, а автором голу став Андрій Понєдєльнік — після другого асиста у виконанні Задераки.

Верес — Кривбас 1:2

Голи: Блізніченко, 82 (з пенальті) — Приходько, 51, Понєдєльнік, 83.

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Пасіч — Кльоц, С. Шарай (Шестаков, 77) — В. Шарай, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновський (Блізніченко, 67) — Гайдучик.

Кривбас: Кліщук — Рябов, Дібанго, Бескоровайний, Якімець — Банада, Приходько (Луньов, 77) — Хомченовський, Задерака (Стецьков, 90+1), Микитишин (Понєдєльнік, 70) — Устименко.

Попередження: Дахновський, Пасіч, В. Шарай, С. Шарай — Задерака, Устименко.

Вилучення: Устименко, 60 (друга жовта).

В матчі "Металіста" та "Колоса" відбувся суддівський скандал. Перед перервою арбітр Олександр Дердо не поставив пенальті у ворота ковалівців за удар по нозі Романюка.

В другому таймі він призначив доволі неочевидний одинадцятиметровий за поштовх у спину Демченко, проте Прядун не реалізував цю спробу.

Загалом харків’яни трохи більше володіли ініціативою та контролювали м'яч, але моментів було більше у “Колоса”. Гра закінчилася з рахунком 0:0.

Металіст — Колос 0:0

Металіст: Єрмолов — Картушов, Мизюк, Порох, Романюк — Панасенко (Багачанський, 71), Чайковський (Самуел, 83), Демченко — Коркішко (Наумець, 33), Бойчук (Рязанцев, 83), Прядун.

Колос: Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Богданов (Мякушко, 63), Мілько — Ільїн (Велетень, 85), Оріховський, Смирний — Безбородько (Лисенко, 63).

Попередження: Чорноморець, Велетень.

На 47 хвилині Прядун (Металіст) не реалізував пенальті (воротар).

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