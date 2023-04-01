Маліновський отримав високий бал за гру Марселя

Українець зіграв 76 хвилин та отримав другий бал в "Марселі"

Український вінгер Руслан Маліновський відіграв більшу частину матчу за "Марсель" у чемпіонаті Франції проти "Монпельє". Але допомогти здобути перемоги провансальцям він не зумів.

При цьому в гравця збірної України були шанси забивати, передають Новини.LIVE

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Руслан Маліновський вийшов в основному складі у матчі 29 туру Французької Ліги 1 проти “Монпельє”. Для підопічних Ігора Тудора було дуже важливо перемогти, тому що ця гра могла стати п’ятою поспіль вдома без перемог. Суперник своєю чергою хотів здобути перші очки в Марселі за 4 роки.

Відкрили рахунок гості на 12-й хвилині. Арно Норден отримав пас у чужому штрафному та потужним ударом відправив м’яч у нижній кут воріт.

Зрівняти господарі зуміли наприкінці тайму з пенальті, який рефері назначив за гру рукою у карному майданчику але лише після втручання відеоасистента та перегляду VAR. 11-метровий виконав Гендузі.

44' ¡GOOOOOOL DEL OM! ¡GOOOOOL DE GUENDOUZI! ¡ALEXIS LO PROVOCÓ Y MATTEO LO CONVIRTIÓ!#OMMHSC 1-1 ⚪️🔵 pic.twitter.com/LRZVsrgSSp — Olympique de Marseille 🇨🇱🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 31, 2023

Шанс відзначитись та вирвати перемогу для своєї команди у Руслана Маліновського був на 75-й хвилині. Він був першим на добиванні, але м’яч після його удару з межі штрафного майданчика пролетів поруч зі штангою.

Одразу після цього моменту Маліновського замінив Дімітрі Пайє. У “Марселя” було ще кілька моментів, але забити так в нікого й не вийшло. У підсумку нічия 1:1 та ПСЖ має можливість відірватись ще більше ніж 6 очок, які зараз розділяють команди в таблиці.

Від Whoscored Маліновський отримав другий у команді балл 6,9. Більше лише у Верету 7,0. Стільки ж, скільки й Руслан, отримали Гендузі та Ронж’є.

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