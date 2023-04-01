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Что помешало Малиновскому стать героем матча против "Монпелье"

1 апреля 2023 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский получил высокий балл за Марсель
Украинец сыграл 76 минут и получил второй балл в "Марселе"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский вингер Руслан Малиновский отыграл большую часть матча за "Марсель" в чемпионате Франции против "Монпелье". Но помочь одержать победу провансальцам он не смог.

При этом у игрока сборной Украины были шансы забивать, передают Новини.LIVE

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Руслан Малиновский вышел в основном составе в матче 29 тура Французской Лиги 1 против "Монпелье". Для подопечных Игоря Тудора было очень важно победить, потому что эта игра могла стать пятой дома без побед. Соперник в свою очередь хотел завоевать первые очки в Марселе за 4 года.

Открыли счет гости на 12-й минуте. Арно Норден получил пас в чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

Сравнять хозяева сумели в конце тайма с пенальти, который рефери назначил за игру рукой в штрафной, но только после вмешательства видеоассистента и просмотра VAR. 11-метровый исполнил Гендузи.

Шанс отличиться и вырвать победу для своей команды у Руслана Малиновского был на 75-й минуте. Он был первым на добивании, но мяч после его удара с предела штрафной пролетел рядом со штангой.

Сразу после этого Малиновского заменил Димитри Пайе. У "Марселя" было еще несколько моментов, но забить так у никого и не получилось. В итоге ничья 1:1 и ПСЖ имеет возможность оторваться еще более 6 очков, которые сейчас разделяют команды в таблице.

От Whoscored Малиновский получил второй в команде балл 6,9. Больше всего у Верета 7,0. Столько же, сколько и Руслан, получили Гендузи и Ронжье.

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