Малиновский получил высокий балл за Марсель

Украинец сыграл 76 минут и получил второй балл в "Марселе"

Украинский вингер Руслан Малиновский отыграл большую часть матча за "Марсель" в чемпионате Франции против "Монпелье". Но помочь одержать победу провансальцам он не смог.

При этом у игрока сборной Украины были шансы забивать, передают Новини.LIVE

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Руслан Малиновский вышел в основном составе в матче 29 тура Французской Лиги 1 против "Монпелье". Для подопечных Игоря Тудора было очень важно победить, потому что эта игра могла стать пятой дома без побед. Соперник в свою очередь хотел завоевать первые очки в Марселе за 4 года.

Открыли счет гости на 12-й минуте. Арно Норден получил пас в чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

Сравнять хозяева сумели в конце тайма с пенальти, который рефери назначил за игру рукой в штрафной, но только после вмешательства видеоассистента и просмотра VAR. 11-метровый исполнил Гендузи.

44' ¡GOOOOOOL DEL OM! ¡GOOOOOL DE GUENDOUZI! ¡ALEXIS LO PROVOCÓ Y MATTEO LO CONVIRTIÓ! #OMMHSC 1-1 ⚪️🔵 pic.twitter.com/LRZVsrgSSp — Olympique de Marseille 🇨🇱🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) 31 марта, 2023

Шанс отличиться и вырвать победу для своей команды у Руслана Малиновского был на 75-й минуте. Он был первым на добивании, но мяч после его удара с предела штрафной пролетел рядом со штангой.

Сразу после этого Малиновского заменил Димитри Пайе. У "Марселя" было еще несколько моментов, но забить так у никого и не получилось. В итоге ничья 1:1 и ПСЖ имеет возможность оторваться еще более 6 очков, которые сейчас разделяют команды в таблице.

От Whoscored Малиновский получил второй в команде балл 6,9. Больше всего у Верета 7,0. Столько же, сколько и Руслан, получили Гендузи и Ронжье.

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