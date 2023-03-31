Спортсмен та депутат Віталій Мерінов загинув на фронті

Ще один українець пожертвував собою при захисті кордонів країни

Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов загинув під час оборони України в одній із гарячих точок фронту. Він помер від отриманих ран у ніч проти 31 березня.

Про трагічну звістку повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Віталій Мерінов загинув у віці 33 років. У нього залишилася дружина та дворічна донька. Він був чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу, а також чемпіоном України з універсального бою, майстром спорту з боксу.

Кар'єра у політиці

Крім цього, Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а також депутатом мерії минулого скликання.

"Віталій Мерінов пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт і захищав Україну до останнього дихання", — написав Руслан Марцінків.

Віталій Мерінов подався захищати Україну в перший день повномасштабного вторгнення окупантів. Він уже мав досвід служби в Нацгвардії.

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