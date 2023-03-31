Спортсмен и депутат Виталий Меринов погиб на фронте
Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб при обороне Украины в одной из горячих точек фронта. Он скончался от полученных ран в ночь на 31 марта.
О трагическом известии сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Виталий Меринов погиб в возрасте 33 лет. У него остались супруга и двухлетняя дочь. Он был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, а также чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу.
Карьера в политике
Помимо этого Меринов являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва.
"Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания", — написал Руслан Марцинкив.
Виталий Меринов отправился защищать Украину в первый день полномасштабного вторжения оккупантов. У него уже был опыт службы в Нацгвардии.
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