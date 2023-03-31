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Спортсмен и депутат Виталий Меринов погиб на фронте

31 марта 2023 11:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спортсмен и депутат Виталий Меринов погиб на фронте
Еще один украинец пожертвовал собой при защите рубежей страны
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб при обороне Украины в одной из горячих точек фронта. Он скончался от полученных ран в ночь на 31 марта. 

О трагическом известии сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Виталий Меринов погиб в возрасте 33 лет. У него остались супруга и двухлетняя дочь. Он был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, а также чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу. 

Виталий Меринов

Карьера в политике

Помимо этого Меринов являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва. 

"Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания", — написал Руслан Марцинкив. 

Виталий Меринов отправился защищать Украину в первый день полномасштабного вторжения оккупантов. У него уже был опыт службы в Нацгвардии. 

Напомним, американец Девин Хейни угрожал Василию Ломаченко во время битвы взглядов. Боксеры скоро встретятся на ринге. 

Жена Илкая Гюндогана настаивает на трансфере футболиста в "Барселону". 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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