Спортсмен и депутат Виталий Меринов погиб на фронте

Еще один украинец пожертвовал собой при защите рубежей страны

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб при обороне Украины в одной из горячих точек фронта. Он скончался от полученных ран в ночь на 31 марта.

О трагическом известии сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Виталий Меринов погиб в возрасте 33 лет. У него остались супруга и двухлетняя дочь. Он был четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, а также чемпионом Украины по универсальному бою, мастером спорта по боксу.

Карьера в политике

Помимо этого Меринов являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета, а также депутатом мэрии прошлого созыва.

"Виталий Меринов пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения. Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт и защищал Украину до последнего дыхания", — написал Руслан Марцинкив.

Виталий Меринов отправился защищать Украину в первый день полномасштабного вторжения оккупантов. У него уже был опыт службы в Нацгвардии.

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