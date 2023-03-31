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Жена Гюндогана настаивает на трансфере футболиста в "Барселону"

31 марта 2023 11:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Гюндогана настаивает на трансфере футболиста в Барселону
Семья немецкого футболиста приняла важное решение
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган летом этого года уйдет из английского "Манчестер Сити". Один из лидеров "горожан" не хочет оставаться в Премьер-лиге. 

Главным претендентом на футболиста является каталонская "Барселона", сообщает Mundo Deportivo

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32-летний Илкай Гюндоган принял твердое решение завершить карьеру в "Манчестер Сити" и перейти в другой клуб. Речь идет о каталонской "Барселоне", которая собирается укрепить линию полузащиты за счет опытного футболиста. 

В июне у Гюндогана истекает контракт с "Манчестер Сити", а потому он может бесплатно достаться "Барселоне". Это выгодное подписание для каталонцев, которые пока не могут позволить себе дорогие покупки. Агент Гюндогана регулярно появляется в офисе президента "Барсы" Жоана Лапорты, переговоры идут полным ходом. 

Мотивы Гюндогана

Инициатором ухода Гюндогана из "Манчестер Сити" является супруга футболиста Сара Арфауи. Илкай отыграл за "горожан" семь сезонов. Итальянской телеведущей стало скучно в Англии, и она попросила Илкая изменить вектор развития карьеры. Вариант с "Барселоной" Гюндоган и Арфауи выбрали вместе. 

Сара Арфауи

Именно по этой причине руководство "Манчестер Сити" решило не уговаривать футболиста остаться в команде. В клубе понимают, что спорить с желанием семьи полузащитника не имеет смысла. 

Сара Арфауи

В сезоне 2022/2023 Илкай Гюндоган провел за "Манчестер Сити" 37 поединков во всех турнирах. Он забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач. 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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