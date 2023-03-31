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Дружина Гюндогана наполягає на трансфері футболиста до "Барселони"

31 березня 2023 11:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Гюндогана наполягає на трансфері футболіста до Барселони
Сім'я німецького футболіста ухвалила важливе рішення
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган влітку цього року піде з англійського "Манчестер Сіті". Один із лідерів "містян" не хоче залишатися у Прем'єр-лізі.

Головним претендентом на футболіста є каталонська "Барселона", повідомляє Mundo Deportivo.

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32-річний Ілкай Гюндоган ухвалив рішення завершити кар'єру в "Манчестер Сіті" та перейти в інший клуб. Йдеться про каталонську "Барселону", яка збирається зміцнити лінію півзахисту досвідченим футболістом.

У червні Гюндоган закінчує контракт з "Манчестер Сіті", а тому він може безплатно дістатись "Барселоні". Це вигідне підписання для каталонців, які поки що не можуть дозволити собі дорогі покупки. Агент Гюндогана регулярно з'являється в офісі президента "Барси" Жоана Лапорти, переговори йдуть повним ходом.

Мотиви Гюндогана

Ініціатором звільнення Гюндогана з "Манчестер Сіті" є дружина футболіста Сара Арфауї. Ілкай відіграв за "городян" сім сезонів. Італійська телеведуча стала нудно в Англії, і вона попросила Ілкая змінити вектор розвитку кар'єри. Варіант із "Барселоною" Гюндоган та Арфауї обрали разом.

Сара Арфауї

Саме з цієї причини керівництво "Манчестер Сіті" вирішило не вмовляти футболіста залишитись у команді. У клубі розуміють, що сперечатися з бажанням сім'ї півзахисника немає сенсу.

Сара Арфауї

У сезоні 2022/2023 Ілкай Гюндоган провів за "Манчестер Сіті" 37 поєдинків у всіх турнірах. Він забив чотири м'ячі та зробив стільки ж результативних передач.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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