Хейни угрожал Ломаченко во время битвы взглядов — заявление чемпиона

Американец назвал украинца "интеллектуальным бойцом"

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни сделал жесткое заявление во время битвы взглядов с Василием Ломаченко. Молодой спортсмен не сомневается в своей уверенной победе.

Хейни назвал своим главным преимуществом молодость и энергичность, сообщает Top Rank Boxing.

Девин Хейни (29-0, 15 KO) не собирается уступать титул чемпиона мира Василию Ломаченко. 24-летний американец уверен, что еще не достиг максимальных показателей в карьере. По словам Хейни, с каждой тренировкой он становится более сильным и выносливым.

Время Ломаченко истекло

У 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) нет шансов на чемпионский титул в легком весе, уверен Хейни. Американец признался, что постоянно улучшает бойцовские навыки, работает над мастерством, осваивает стратегии ведения поединков.

"Это противостояние давно назревало. Я еще два года назад говорил Ломаченко, что нам надо встретиться на ринге. Он должен был прислушаться еще тогда. Василий не стал моложе, теперь у него почти нет шансов на победу. Мир увидит, как я отправлю его в нокаут.

Нет недооценки соперника. Я знаю, какой боец будет мне противостоять. Но чем сильнее противник, тем лучше для меня. Я получаю опыт, уверенность в собственных силах с каждой новой победой", — заявил Девин Хейни.

Шахматная партия

Американец отметил славную карьеру Василия Ломаченко и признал, что украинец одержал много убедительных побед. Хейни назвал соперника "интеллектуальным боксером" и сказал, что предвкушает противостояние.

"Однако я другой. У меня есть качества, которых больше нет у Василия. Это может быть не бой, а что-то вроде шахматной партии. Я готов к этому", — заверил Девин Хейни.

Напомним, стал известен следующий соперник украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Киевское "Динамо" уволит главного тренера команды Мирчу Луческу. Уже известно, когда это произойдет.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина избрала необычный вариант продолжения карьеры.