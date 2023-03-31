Хейні погрожував Ломаченку під час битви поглядів: заява чемпіона
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні зробив жорстку заяву під час битви поглядів із Василем Ломаченком. Молодий спортсмен не має сумнівів у своїй впевненій перемозі.
Хейні назвав своєю головною перевагою молодість та енергійність, повідомляє Top Rank Boxing.
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Девін Хейні (29-0, 15 KO) не збирається поступатися титулом чемпіона світу Василю Ломаченку. 24-річний американець упевнений, що ще не досяг максимальних показників у кар'єрі. За словами Хейні, з кожним тренуванням він стає сильнішим і витривалішим.
Час Ломаченка минув
У 35-річного Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) немає шансів на чемпіонський титул у легкій вазі, впевнений Хейні. Американець зізнався, що постійно покращує бійцівські навички, працює над майстерністю, освоює стратегію ведення поєдинків.
"Це протистояння давно назрівало. Я ще два роки тому говорив Ломаченку, що нам треба зустрітися на рингу. Він мав прислухатися ще тоді. Василь не став молодшим, тепер у нього майже немає шансів на перемогу. Світ побачить, як я відправлю його в нокаут.
Немає недооцінки суперника. Я знаю, який боєць мені протистоятиме. Але чим сильніший супротивник, тим краще для мене. Я отримую досвід, впевненість у власних силах з кожною новою перемогою", — заявив Девін Хейні.
Шахматна партія
Американець відзначив славну кар'єру Василя Ломаченка та визнав, що українець здобув багато переконливих перемог. Хейні назвав суперника "інтелектуальним боксером" і сказав, що передчуває протистояння.
"Однак я інший. У мене є якості, яких більше немає у Василя. Це може бути не бій, а щось на зразок шахової партії. Я готовий до цього", — запевнив Девін Хейні.
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