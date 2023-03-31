Ломаченко поделился ожиданиями от боя с Хейни

Украинский спортсмен готовится провести самый важный поединок в карьере

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко рассказал о своих перспективах в бою с Девином Хейни. Украинец намерен воспользоваться шансом на завоевание нового титула.

В команде Ломаченко нет и речи о недооценке соперника, сообщает Top Rank Boxing.

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает готовиться к бою с чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 КО). Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях считает этот поединок своим последним шансом завоевать чемпионский пояс.

Последний шанс Ломаченко

Украинец не питает иллюзий относительно соперника и понимает, что ему будет сложно противостоять молодому и энергичному Хейни. Однако опыт и целеустремленность станут дополнительными инструментами в богатом арсенале Ломаченко.

"Да, я прекрасно понимаю, что это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Это невероятно важно для меня. Я не боюсь, не волнуюсь, просто сконцентрирован на выполнении поставленной цели.

Надо выйти на ринг и проявить свои сильные стороны. Это и просто, и сложно одновременно. Пока рано думать о будущем. Сначала надо провести это противостояние", — заявил Василий Ломаченко.

Украинец признался, что Девин Хейни произвел на него впечатление во время боя с Джорджем Камбососом. Ломаченко понравился поединок. Василий отметил технику своего будущего соперника.

Ломаченко и Хейни встретятся на ринге 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden. Последним боем Ломаченко стала победа над Джемейном Ортисом.

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