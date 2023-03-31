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Хейни проигнорировал Ломаченко на пресс-конференции, а украинец пришел с изображением Иисуса

31 марта 2023 06:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ломаченко и Хейни провели битву взглядов
Бой состоится 20 мая
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Абсолютный чемпион легкого веса (до 61,2 кг) Девин Хейни (29-0, 15 КО) из США не подал руки бывшему чемпиону трех категорий Василию Ломаченко (17-2, 11 КО) перед пресс-конференцией. Американец или пытается разозлить соперника или просто ни во что его не ставит за несколько месяцев до боя.

Полную версию пресс-конференции можно увидеть на Top Rank Boxing

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24-летний американец в очках и шортах пришел на пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, поздоровался с промоутером Бобом Арумом, а о сопернике Василии Ломаченко просто забыл. Или, может, он специально проигнорировал боксера, который сидел совсем рядом с функционером.

Василий пришел на мероприятие в футболке с мандиллионом. А на вопрос о войне в Украине ответил, что не может думать о будущем.

"Ты не можешь думать о своем будущем, когда к твоему дому пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и об окружении. Ты просто думаешь, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или что-то другое. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.

Ломаченко известен своей поддержкой православной церкви московского патриархата. Летом боксер опубликовал интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки для российской службы BBC. Впоследствии выложил фото, на которых он выпекал просфоры в монастыре, арендованном УПЦ МП.

Девин Хейни сказал, что это будет бой за наследство, за пояса, за золото, за звание лучшего в дивизионе.

"Счастлив быть здесь. Это то, о чем я всегда мечтал. Я хотел этого боя с 2019 года, умолял о нем, призывал к нему, и это время наконец наступило. Когда Ломаченко имел пояса, он не хотел биться со мной. Но искренне. верю, что я лучший боец. Четыре года назад или сейчас я буду победителем. Счастлив, что наконец-то пришло время", – сказал Хейни.

Напомним, назван самый оплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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