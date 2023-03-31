Ломаченко та Хейні провели битву поглядів

Бій відбудеться 20 травня

Абсолютний чемпіон легкої ваги (до 61,2 кг) Девін Хейні (29-0, 15 КО) зі США не подав руки колишньому чемпіону трьох категорій Василю Ломаченко (17-2, 11 КО) перед пресконференцією. Американець або намагається розлютити суперника або просто ні в що його не ставить за кілька місяців до бою.

Повну версію пресконференції можна побачити на Top Rank Boxing

24-річний американець в окулярах та шортах прийшов на пресконференцію в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, привітався з промоутером Бобом Арумом, а про суперника Василя Ломаченка просто забув. Або може він спеціально проігнорував боксера, який сидів зовсім поруч із функціонером.

‼️ Devin Haney vs Vasyl Lomachenko first face-off ahead of their fight on May 20th…



[📽️ @TRBoxing] pic.twitter.com/Y9V1jnN8zj — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 30, 2023

Василь прийшов на захід у футболці з манділіоном. А на питання про війну в Україні відповів, що не може думати про майбутнє.

"Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли до твоєї хати прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про оточення. Ти просто думаєш, як зможеш вижити наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист", – сказав Ломаченко.

Ломаченко відомий своєю підтримкою православної церкви московського патріархату. Влітку боксер опублікував інтерв'ю митрополита Запорізького та Мелітопольського Луки для російської служби ВВС. Згодом виклав фото, на яких він випікав просфори в монастирі, який орендувала УПЦ МП.

Девін Хейні сказав, що це буде бій за спадщину, за пояси, за золото, за звання найкращого в дивізіоні.

"Щасливий бути тут. Це те, про що я завжди мріяв. Я хотів цього бою з 2019 року, благав про нього, закликав до нього, і цей час нарешті настав. Коли Ломаченко мав пояси, він не хотів битися зі мною. Але щиро вірю, що я найкращий боєць. Чотири роки тому чи зараз я буду переможцем. Щасливий, що нарешті настав час", – сказав Хейні.

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

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