Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Хейні проігнорував Ломаченко на пресконференції, а українець прийшов із зображенням Іісуса arrow

Хейні проігнорував Ломаченко на пресконференції, а українець прийшов із зображенням Іісуса

31 березня 2023 06:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ломаченко та Хейні провели битву поглядів
Бій відбудеться 20 травня
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Абсолютний чемпіон легкої ваги (до 61,2 кг) Девін Хейні (29-0, 15 КО) зі США не подав руки колишньому чемпіону трьох категорій Василю Ломаченко (17-2, 11 КО) перед пресконференцією. Американець або намагається розлютити суперника або просто ні в що його не ставить за кілька місяців до бою.

Повну версію пресконференції можна побачити на Top Rank Boxing

Читайте також:

24-річний американець в окулярах та шортах прийшов на пресконференцію в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, привітався з промоутером Бобом Арумом, а про суперника Василя Ломаченка просто забув. Або може він спеціально проігнорував боксера, який сидів зовсім поруч із функціонером.

Василь прийшов на захід у футболці з манділіоном. А на питання про війну в Україні відповів, що не може думати про майбутнє.

"Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли до твоєї хати прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про оточення. Ти просто думаєш, як зможеш вижити наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист", – сказав Ломаченко.

Ломаченко відомий своєю підтримкою православної церкви московського патріархату. Влітку боксер опублікував інтерв'ю митрополита Запорізького та Мелітопольського Луки для російської служби ВВС. Згодом виклав фото, на яких він випікав просфори в монастирі, який орендувала УПЦ МП.

Девін Хейні сказав, що це буде бій за спадщину, за пояси, за золото, за звання найкращого в дивізіоні. 

"Щасливий бути тут. Це те, про що я завжди мріяв. Я хотів цього бою з 2019 року, благав про нього, закликав до нього, і цей час нарешті настав. Коли Ломаченко мав пояси, він не хотів битися зі мною. Але щиро вірю, що я найкращий боєць. Чотири роки тому чи зараз я буду переможцем. Щасливий, що нарешті настав час", – сказав Хейні.

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

Київське "Динамо" звільнить головного тренера команди Мірчу Луческу. Вже відомо, коли це станеться.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 31 Березень 07:14

Нічна атака дронів: Генштаб повідомив, скільки "Шахедів" збили військові

None 31 Березень 00:07

Маліновський заробляє у "Марселі" шалені гроші: один з лідерів клубу

None 30 Березень 21:37

Березень завершиться прохолодною погодою та опадами: прогноз погоди на сьогодні

None 30 Березень 21:29

Готуйте парасольки: чого слід очікувати від погоди в Одеській області

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB