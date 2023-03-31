Ломаченко поділився очікуваннями від бою з Хейні

Український спортсмен готується провести найважливіший поєдинок у кар'єрі

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко розповів про свої перспективи у бою з Девіном Хейні. Українець має намір скористатися шансом на здобуття нового титулу.

У команді Ломаченка немає й мови про недооцінку суперника, повідомляє Top Rank Boxing.

Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) продовжує готуватися до бою з чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Колишній володар титулів у трьох вагових категоріях вважає цей поєдинок своїм останнім шансом здобути чемпіонський пояс.

Останній шанс Ломаченка

Українець не має ілюзій щодо суперника і розуміє, що йому буде складно протистояти молодому та енергійному Хейні. Проте досвід та цілеспрямованість стануть додатковими інструментами у багатому арсеналі Ломаченка.

"Так, я чудово розумію, що це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Це неймовірно важливо для мене. Я не боюся, не хвилююся, просто сконцентрований на виконанні поставленої мети.

Треба вийти на ринг та виявити свої сильні сторони. Це і просто, і складно водночас. Поки що рано думати про майбутнє. Спочатку треба провести це протистояння", — заявив Василь Ломаченко.

Українець зізнався, що Девін Хейні справив на нього враження під час бою з Джорджем Камбососом. Ломаченко сподобався двобій. Василь відзначив техніку свого майбутнього суперника.

Ломаченко та Хейні зустрінуться на рингу 20 травня у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand Garden. Останнім боєм Ломаченка стала перемога над Джемейном Ортісом.

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