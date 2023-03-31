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Маліновський заробляє у "Марселі" шалені гроші: один з лідерів клубу

31 березня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський заробляє у Марселі шалені гроші – один з лідерів клубу
Українець увійшов в ТОП-4 за рівнем заробітної плати у клубі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Руслан Маліновський отримує одну з найбільших зарплат в другій команді чемпіонату Франції – "Марселі". Український хавбек обходиться клубу в 350 тисяч на місяць й це є четвертим показником в клубі.

Зарплатну відомість "Марселя" опублікувало авторитетне французьке видання L'Equipe. 

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Український півзахисник Руслан Маліновський коштує клубу 350 тисяч на місяць "брудними", тобто до сплати податків. Таким чином, за рік "Марсель" витрачає на оплату праці 29-річного українця 4,2 мільйона євро.

Серед гравців "Марселя" лише у трьох зарплата вища: це Жордан Верету (550 тисяч євро на місяць), Алексіс Санчес (500 тисяч) та Ерік Байї (450 тисяч).

Дженгіз Ундер та Валентен Ронж’є отримують трохи менше по 330 тисяч на місяць. А Шансель Мбемба та Маттео Гендузі по 320.

малиновский

Ці суми не містять бонусів за єврокубки. Як повідомляє L'Équipe, бонус за Лігу чемпіонів встановлюється відповідно до відсотка хвилин, зіграних гравцем у турнірі.

Щодо зарплати головного тренера команди Ігора Тудора, то вона становить 330 тисяч євро. Серед тренерів Ліги 1 більше отримує лише наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє, дохід якого становить приблизно 665 тисяч євро на місяць.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Малиновський отримував 1 мільйон євро на рік під час виступів за італійську Аталанту. Щоправда, це був розмір заробітної плати після сплати всіх податків.

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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