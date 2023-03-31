Маліновський заробляє у Марселі шалені гроші – один з лідерів клубу

Українець увійшов в ТОП-4 за рівнем заробітної плати у клубі

Руслан Маліновський отримує одну з найбільших зарплат в другій команді чемпіонату Франції – "Марселі". Український хавбек обходиться клубу в 350 тисяч на місяць й це є четвертим показником в клубі.

Зарплатну відомість "Марселя" опублікувало авторитетне французьке видання L'Equipe.

Український півзахисник Руслан Маліновський коштує клубу 350 тисяч на місяць "брудними", тобто до сплати податків. Таким чином, за рік "Марсель" витрачає на оплату праці 29-річного українця 4,2 мільйона євро.

Серед гравців "Марселя" лише у трьох зарплата вища: це Жордан Верету (550 тисяч євро на місяць), Алексіс Санчес (500 тисяч) та Ерік Байї (450 тисяч).

Дженгіз Ундер та Валентен Ронж’є отримують трохи менше по 330 тисяч на місяць. А Шансель Мбемба та Маттео Гендузі по 320.

Ці суми не містять бонусів за єврокубки. Як повідомляє L'Équipe, бонус за Лігу чемпіонів встановлюється відповідно до відсотка хвилин, зіграних гравцем у турнірі.

Щодо зарплати головного тренера команди Ігора Тудора, то вона становить 330 тисяч євро. Серед тренерів Ліги 1 більше отримує лише наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє, дохід якого становить приблизно 665 тисяч євро на місяць.

L'OM sort l'artillerie lourde



Après trois exercices marqués par une politique d'austérité, la crise du Covid et le contrôle de la DNCG, la masse salariale marseillaise atteint un niveau record et témoigne de l'ambition de sa direction https://t.co/TO3Br6UYtH pic.twitter.com/r1W9MdfenC — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

Раніше ЗМІ повідомляли, що Малиновський отримував 1 мільйон євро на рік під час виступів за італійську Аталанту. Щоправда, це був розмір заробітної плати після сплати всіх податків.

Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.

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